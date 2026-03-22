(Crónica) Bezzecchi comanda el golpe de Aprilia con Marc Márquez cuarto en Brasil

Después de perder la posición de privilegio nada más iniciar la carrera, uno de los favoritos tuvo que ceder el liderato a Marco Bezzecchi, quien tomó el comando desde los primeros instantes y no soltó el primer puesto en toda la competencia, de acuerdo con Europa Press. El piloto italiano de Aprilia firmó su cuarta victoria consecutiva en el Mundial de MotoGP y encabezó el doblete de la marca italiana en el Gran Premio de Brasil, que se disputó en el circuito Internacional de Goiânia-Ayrton Senna. La cita gana relevancia porque, además, intensifica la lucha por el campeonato tras un fin de semana marcado por numerosas caídas y estrategias defensivas entre los principales aspirantes al título.

Según publicó Europa Press, Bezzecchi cruzó la meta por delante del español Jorge Martín, también perteneciente a Aprilia, mientras que Marc Márquez, actual campeón del mundo con Ducati, debió conformarse con la cuarta plaza tras un desenlace ajustado. El piloto de Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, resultó decisivo al adelantar a Márquez en la fase final y conquistó el último peldaño del podio, replicando así el adelantamiento que le había costado durante la prueba Sprint.

Desde el inicio, la carrera mostró un control absoluto de Bezzecchi, quien aprovechó la pérdida de la ‘pole’ del italiano para instaurarse cómodo en la cabeza. Detrás, las constantes batallas permitieron que el líder no fuese inquietado, mientras varios pilotos de relevancia enfrentaron problemas, como las reiteradas caídas sufridas durante todo el fin de semana. Entre los afectados se encontraron Francesco Bagnaia, de Ducati, y Joan Mir, de Honda, según detalló Europa Press.

Márquez ocupó brevemente la segunda posición tras solo dos vueltas, momento en que debió adoptar un enfoque más conservador por la ausencia de buenas sensaciones, como reportó Europa Press. El vigente campeón del mundo no encontró ritmo para disputar la victoria, lo que permitió a las motos de Aprilia afianzar su ventaja en una carrera reducida a 23 vueltas. Esta limitación respondió al temor de una degradación excesiva en los neumáticos, una de las principales preocupaciones que sobrevoló la prueba según el medio citado.

La situación en la clasificación general también experimentó alteraciones, con Bezzecchi situándose como nuevo líder del campeonato al sumar 56 puntos, lo que representa una ventaja de 11 unidades sobre Jorge Martín. El español de Aprilia, tras una temporada anterior complicada, parece recuperar sensaciones positivas con este resultado, según describió Europa Press.

Por su parte, Pedro Acosta, del Red Bull KTM Factory Racing, no logró mantener su empuje inicial y finalmente cruzó la meta en séptima posición. La pugna por el podio resultó intensa para el piloto español, quien quedó por detrás de Ai Ogura y de Álex Márquez, de Gresini, este último superado en los últimos momentos de la última vuelta, de acuerdo con los datos difundidos por Europa Press.

El resultado de Marc Márquez en Brasil supuso que el piloto de Ducati se ubicara a 22 puntos del nuevo líder del certamen. El español alcanzó la zona de podio en distintos tramos de la carrera, aunque Di Giannantonio consiguió revertir el adelantamiento para quitarle la tercera posición en una maniobra decisiva, como consignó el medio.

En la categoría Moto2, el retorno del campeonato a territorio brasileño después de más de veinte años significó un dominio de los pilotos españoles en el podio. Daniel Holgado, integrante del CFMOTO Aspar Team y líder de la categoría, se adjudicó la victoria dominando las fases clave de la competencia. Lo acompañaron Daniel Muñoz, del Italtrans Racing Team, quien logró su primer podio en la categoría, y Manuel González, piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, según relató Europa Press.

La prueba de Moto3 ofreció múltiples giros, desde una bandera roja tras la primera salida hasta un cierre apretado en la última vuelta. Máximo Quiles, del equipo CFMOTO Aspar Team, partió desde la undécima posición y logró imponerse tras una definición cerrada, celebrando de este modo su decimoctavo cumpleaños y asentándose al frente de la tabla de la categoría ligera. Su compañero Marco Morelli ocupó la segunda plaza y Veda Pratama, del Honda Team Asia, culminó tercero, brindando a Indonesia un resultado histórico, según reportó Europa Press.

Durante el día de carreras, las condiciones de la pista y la presión por la gestión de neumáticos influyeron en el desarrollo táctico de las pruebas, en especial tras los incidentes registrados a lo largo del fin de semana y la reducción de la distancia de la carrera principal. Mientras los equipos y pilotos analizaban los desafíos técnicos, los resultados del Gran Premio de Brasil introdujeron cambios significativos tanto en la clasificación individual como en la de equipos, con Aprilia estableciéndose como protagonista y la lucha por el título sumando nuevos capítulos en el arranque del campeonato de MotoGP, según detalló Europa Press.