Araqchi asegura que Irán no aceptará un alto el fuego y pide "compensaciones" a EEUU por los daños infringidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reclama que el actual conflicto no se resolverá mientras subsistan posibilidades de su repetición y mientras no haya una compensación efectiva por los daños sufridos, según informó Europa Press. Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, declaró que la República Islámica demanda garantías claras para que no se repita la situación del año anterior, vinculando la posibilidad de cualquier alto el fuego a la existencia de estas reparaciones y garantías. Según puntualizó la misma fuente, Araqchi manifestó estas opiniones durante una entrevista, cuyas declaraciones fueron difundidas este sábado a través de las redes sociales por la Embajada iraní en Japón, tras una conversación entre el ministro y la agencia de noticias japonesa Kyodo.

De acuerdo con Europa Press, Araqchi insistió en que “no aceptaremos un alto el fuego porque no queremos que se repita el escenario del año pasado”, en alusión a los ataques impulsados por Israel contra el programa nuclear iraní y la cúpula militar del país en julio. Según el medio, posteriormente Estados Unidos se sumó a estas operaciones, que concluyeron tras doce días con un cese al fuego entre Irán e Israel.

El funcionario iraní reclamó que la finalización del conflicto solo podría producirse cuando exista una interrupción “completa y definitiva”, tanto de los ataques como de los riesgos de repetición. Según la misma fuente, Araqchi pidió también “compensaciones” dirigidas a Estados Unidos por los daños ocasionados en territorio iraní, aunque no ofreció detalles sobre el tipo de indemnizaciones solicitadas.

Según los datos publicados por Europa Press, la ofensiva contra Irán—realizada conjuntamente por Estados Unidos e Israel—desencadenó una respuesta de la República Islámica con ataques dirigidos a distintos vecinos del Golfo y a Israel. El medio informó que este sábado las ciudades israelíes de Arad y Dimona sufrieron impactos de misiles iraníes, lo cual ocasionó más de cien personas heridas.

Respecto al impacto humano del conflicto, las autoridades iraníes informaron que, desde el 28 de febrero, el número de víctimas mortales superó las 1.200. Por otro lado, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, situó el balance de fallecidos en más de 3.000 personas, en su mayoría civiles, según recogió Europa Press.

Araqchi detalló que las demandas de su país no se limitan al cese de las hostilidades, sino también a evitar que se repita un escenario similar y a recibir garantías internacionales al respecto. Reportó Europa Press que el gobierno iraní considera imprescindible la obtención de estas garantías antes de valorar la posibilidad de una tregua formal.

La información recogida por Europa Press indica que la reciente escalada representa una continuación de las tensiones regionales, a raíz de los ataques a infraestructuras estratégicas y objetivos militares de Irán y la posterior implicación directa de Estados Unidos. El recordatorio de Araqchi sobre la secuencia de enfrentamientos y el alto el fuego alcanzado el año pasado subraya la desconfianza iraní ante la estabilidad de cualquier arreglo temporal que no contemple medidas de seguridad adicionales.

Europa Press consignó que la postura oficial de Irán expone dos requerimientos principales para la resolución del conflicto: la recepción de “compensaciones” por los daños provenientes de los ataques coordinados entre Washington y Tel Aviv, y la garantía internacional de que el conflicto no volverá a surgir bajo circunstancias similares en el futuro. Araqchi expresó que sin la satisfacción de estas condiciones no existe posibilidad de implementar un alto el fuego satisfactorio para Irán.

El enviado iraní sostuvo que la experiencia previa, donde se acordó una tregua que no previno nuevos episodios de violencia, demuestra la necesidad de concretar soluciones duraderas y mecanismos de compensación y disuasión. La demanda de reparación de daños, según lo informado por Europa Press, se mantiene como una de las principales exigencias de Teherán, aunque el gobierno no ha detallado qué tipo de resarcimiento considera adecuado.

En el contexto de los enfrentamientos más recientes, la escalada de violencia ha ampliado la escala regional del conflicto y ha elevado el número de víctimas civiles. La cifra de fallecidos facilitada por Human Rights Activists in Iran sugiere que la dimensión humanitaria del conflicto es significativamente mayor que la informada por las autoridades iraníes, según constató Europa Press. La presencia de ciudadanos civiles entre las víctimas constituye un elemento central del balance proporcionado por la citada organización.

Europa Press amplió que, mientras continúen los riesgos y mientras no se establezcan mecanismos de prevención claros y compensatorios, la posición de las autoridades de Teherán apunta a rechazar acuerdos parciales que solamente detengan los combates de forma provisional. Araqchi reiteró la determinación de Irán de buscar una resolución integral con un cese definitivo de las hostilidades y la reparación proporcional de las pérdidas experimentadas.

En conjunto, la demanda de garantías y compensaciones a Estados Unidos y la negativa a pactar una tregua temporal reflejan la estrategia adoptada por Irán tras el saldo de víctimas y los daños generados en su territorio, contexto en el cual el recuento de víctimas y las secuelas del conflicto continúan siendo actualizados por distintas fuentes, según reportó Europa Press.