Álvaro Uribe acusa a Petro y Cepeda de instigar el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

El asesinato de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 a manos de un joven de quince años provocó un impacto significativo en la sociedad colombiana, evocando recuerdos de periodos de violencia política experimentados en los años ochenta y noventa. En el marco de este crimen, el expresidente Álvaro Uribe formuló señalamientos directos hacia el presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quienes responsabilizó por impulsar la impunidad de guerrilleros supuestamente vinculados con los autores materiales del asesinato. Las acusaciones generaron una reacción inmediata en el ambiente político del país, mientras el proceso de investigación avanza.

De acuerdo con ‘Semana’, las pesquisas iniciales permitieron la detención de nueve personas, a quienes se les atribuye la participación en la organización del atentado contra el precandidato conservador. En el curso de las investigaciones, apareció el testimonio de ‘El Viejo’, quien señaló a la facción Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, como responsable de orquestar el homicidio. Según publicó la revista, la Fiscalía considera como prueba sólida la vinculación de este grupo armado al hecho, aunque los móviles detallados del crimen aún permanecen sin esclarecerse ante las autoridades.

Tal como consignó ‘Semana’, Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para lanzar preguntas y acusaciones abiertas contra Gustavo Petro e Iván Cepeda, planteando cuestionamientos respecto a su presunta influencia en los hechos. “La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?”, escribió el exmandatario. Además, Uribe aludió a la supuesta intervención de estos dos dirigentes de izquierda para facilitar la salida de guerrilleros como ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ hacia Venezuela, lo que, según él, habría permitido a estos actores operar en condiciones de impunidad.

El antiguo jefe de Estado también abordó la actuación de Cepeda en relación a estos hechos, planteando: “¿Dónde está Cepeda, qué sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a 'Santrich' y a 'Iván Márquez'? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir siendo entregado al terror”, insistió en sus declaraciones públicas, según reportó el medio.

Como respuesta, Iván Cepeda emitió una solicitud formal a Uribe para que presente pruebas judiciales que respalden las acusaciones vertidas en espacios digitales y mediáticos. Cepeda expresó: “En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, citó la revista ‘Semana’. El aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico enfatizó la gravedad de las aseveraciones, solicitando claridad y fundamentación, y argumentó que tales declaraciones no pueden permanecer como insinuaciones ni descalificaciones públicas.

Cepeda añadió que “Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”, de acuerdo con ‘Semana’. La reacción se enmarca en el contexto de una campaña electoral que culminará en las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, donde Cepeda figura como uno de los principales contendientes de la izquierda.

La muerte de Uribe Turbay reavivó temores históricos vinculados a episodios de violencia contra figuras políticas, habituales en décadas anteriores, y suscitó un debate sobre el nivel de polarización política y la seguridad en el ejercicio democrático. La operación policial desarrollada después del asesinato condujo a la aprehensión de varios presuntos implicados, aunque, conforme a lo reportado por ‘Semana’, los motivos detrás del ataque permanecen bajo investigación y no se han establecido de manera definitiva ante la opinión pública.

En relación a la autoría intelectual del crimen, el medio ‘Semana’ detalló que el testimonio de ‘El Viejo’ refuerza la hipótesis de la participación de Segunda Marquetalia, mientras la vinculación de sectores políticos señalada por Uribe continúa generando controversia y llamados a que la justicia tome cartas en el asunto. De este modo, permanecen abiertos tanto el frente judicial para esclarecer las circunstancias del asesinato como las demandas de los actores políticos para que las denuncias se procesen en los canales institucionales correspondientes.