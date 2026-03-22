Al menos 15 heridos por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv en medio de bombardeos a su zona metropolitana

El Ministerio de Salud israelí reportó un aumento en el número de víctimas tras los recientes ataques con misiles, alcanzando al menos un fallecido y 303 personas heridas, ocho de ellas en estado grave. La mayoría de los afectados se encuentran en el sur de Israel, donde la violencia se intensificó después de que fuerzas estadounidenses atacaran el centro de enriquecimiento de uranio en Natanz, Irán. Este incremento repentino en el número de víctimas marca un punto crítico en la actual escalada regional. Según publicó el medio, esta situación se agravó nuevamente el domingo con el impacto de un misil iraní en Tel Aviv, que dejó al menos 15 heridos, uno de ellos en estado considerado de consideración, aunque no se calificó como crítico.

De acuerdo con la información proporcionada por el servicio de Emergencias israelí, el ataque en Tel Aviv se inscribió en una ola de bombardeos coordinados que también alcanzaron varias localidades del área metropolitana de Gush Dan, incluidas Ramat Gan, Givatayim y Petah Tikva. El medio consignó que, en las últimas horas, se registraron múltiples impactos en estas zonas, lo que evidencia el alcance amplio del operativo iraní y sus aliados.

Según detalló el servicio de Emergencias, las acciones hostiles se presentaron dentro del contexto de una ofensiva múltiple. Se atribuye el inicio de esta fase de la escalada a una represalia directa por parte de Irán, motivada por el ataque estadounidense contra instalaciones nucleares en territorio iraní. El mismo domingo, al caer la noche, autoridades israelíes confirmaron que Irán lanzó un ataque a gran escala sobre Dimona, sitio de relevancia nuclear, y la ciudad de Arad, ambas en el sur de Israel. Estos bombardeos dejaron cerca de 200 heridos.

Tal como consignó el medio, desde las 6.00 de la mañana, el Ejército de Israel activó hasta cuatro alertas nacionales por ataques adicionales con misiles provenientes de Irán y milicias aliadas, centrando la atención tanto en el centro como en el sur del país. El servicio de Emergencias israelí confirmó también la muerte de una persona en el norte, víctima de un bombardeo de Hezbolá, grupo libanés que, poco después, informó que su objetivo fueron posiciones militares israelíes utilizadas para operaciones en el sur de Líbano.

El impacto de estos ataques se ha reflejado no solo en el incremento de heridos sino también en el estado de alerta constante en amplias zonas del país. Según explicó el servicio de Emergencias, la coordinación entre Irán y las milicias libanesas de Hezbolá ha permitido intensificar el lanzamiento masivo de proyectiles contra territorio israelí durante las últimas veinticuatro horas. Los incidentes han generado daños materiales y mantienen en tensión a la población y las autoridades responsables de la defensa civil y militar.

La operación militar de Irán forma parte de una respuesta en escalada tras los acontecimientos en Natanz. El centro de enriquecimiento de uranio de esa ciudad iraní estuvo en el centro de la controversia internacional, y el ataque atribuido a Estados Unidos reavivó la tensión en la región, lo que desencadenó las ofensivas subsiguientes contra Israel.

Las posiciones militares israelíes en el norte y sur han sido señaladas como objetivos estratégicos de Hezbolá, según reportó el medio, en el marco de un conflicto que implica operaciones preventivas y de represalia continuas. Desde la perspectiva militar israelí, los ataques recientes de Hezbolá emplearon posiciones utilizadas como base para operaciones militares contra el sur del Líbano, prolongando el ciclo de hostilidades.

El impacto de los bombardeos en Tel Aviv y sus inmediaciones, sumado a los ataques simultáneos en otras regiones, evidencia la complejidad y magnitud de la actual escalada. El balance provisional del Ministerio de Salud refleja tanto la gravedad de la situación como la persistencia del riesgo para civiles y personal militar en Israel. La ola de bombardeos representa uno de los episodios con mayor concentración de ataques en las últimas jornadas, de acuerdo con la información consolidada por los servicios de emergencias y las autoridades militares.

De acuerdo con las actualizaciones oficiales, la respuesta de los servicios médicos y de emergencia se mantuvo activa en varias zonas de Tel Aviv y su periferia, especialmente ante la posibilidad de nuevos ataques. Los dispositivos de alerta nacional continuaron realizando advertencias ante el riesgo latente de misiles, lo que implicó la activación frecuente de protocolos de protección y evacuación para la población.