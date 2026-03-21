Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en los aeropuertos de EEUU

El enfrentamiento partidista respecto al presupuesto ha generado incidentes visibles en varios aeropuertos principales de Estados Unidos, como Atlanta y Houston, según consignó el medio, con largas colas debido a la disminución del personal en los controles de seguridad. En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que podría asignar agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a los puntos de revisión en los aeropuertos del país ante la ausencia de fondos para la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información publicada, Trump comunicó el sábado que tomará “medidas excepcionales” en los terminales aéreos si el Congreso no avanza con un acuerdo presupuestario inmediato. El mandatario declaró: “Si los demócratas firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, sean libres y seguros otra vez, enviaré a los agentes del ICE a encargarse de la seguridad como nunca se ha visto”, reprodujo el medio. Trump también dijo que la acción podría implementarse este lunes y detalló que, gracias a ese despliegue, “se detendría de inmediato a todos los inmigrantes ilegales que han venido a nuestro país”.

Según reportó el medio, la Administración de Seguridad del Transporte depende del Departamento de Seguridad Nacional, organismo también responsable del ICE. El conflicto actual se debe a la falta de aprobación en el Congreso del financiamiento para dicho departamento, con demócratas y republicanos manteniendo sus posiciones enfrentadas sobre la tramitación presupuestaria. La falta de recursos provocó que la TSA, que opera los controles de seguridad de los aeropuertos, tenga menos personal disponible, afectando así la rapidez y eficiencia en estos procesos para los pasajeros.

La propuesta de Trump introduce un elemento adicional de presión en la disputa política que tiene como protagonistas a ambos partidos legislativos. Desde el inicio del conflicto presupuestario, la escasez de funcionarios en los controles disparó los tiempos de espera e incrementó la molestia de los viajeros, mientras los legisladores no logran un acuerdo para aprobar el presupuesto necesario para mantener las operaciones normales. El presidente argumentó, según publicó el medio, que recurrir al ICE permitiría asegurar la protección en las terminales y, al mismo tiempo, avanzar en la detención de personas en situación migratoria irregular.

Finalmente, reportó el medio, la advertencia del mandatario representa una presión adicional tanto para el Congreso como para los organismos responsables de la seguridad aeroportuaria, dejando abierta la posibilidad de que en los próximos días se vean cambios significativos en la gestión y vigilancia de los aeropuertos estadounidenses si la situación presupuestaria no se resuelve.