Rocío Flores VS Gloria Camila: la nieta de Rocío Jurado saca de la ecuación a Ortega Cano

Gloria Camila optó por cerrar el contacto con su sobrina, bloqueándola en redes sociales y excluyéndola de su entorno más cercano. Este quiebre generó incertidumbre en el círculo familiar, donde José Ortega Cano, pese a la especial relación que mantenía con Rocío Flores, quedó apartado de las gestiones de reconciliación. Según informó el medio, la nieta de Rocío Jurado ha dejado claro que Ortega Cano ya no forma parte del conflicto directo, evidenciando así una marcada separación en la familia.

Tal como publicó el medio, la relación entre Rocío Flores y Gloria Camila enfrentó un punto de inflexión inesperado. Aunque ambas mostraban avances favorables en el ámbito profesional, el vínculo se resquebrajó sin que se conozcan las razones concretas. Ninguna de las dos ha explicado públicamente el origen de la distancia. Por ahora, los datos disponibles apuntan a que la ruptura es profunda y afecta la convivencia familiar.

El medio detalló que Gloria Camila bloqueó a su sobrina en aplicaciones digitales y dejó de seguirla en redes sociales. A esta señal de distanciamiento, Rocío Flores sumó su testimonio en el programa ‘De viernes’, donde reconoció entre lágrimas no haber previsto encontrarse en semejante situación. Afirmó que ha pasado varios días sin lograr descansar, indicando que esta situación ha afectado su bienestar y estabilidad emocional.

Durante su intervención televisiva, Rocío Flores expresó: “Nunca pensé que me vería en esta situación”, manifestando la sensación de desamparo que experimentó ante la ruptura. Además, en otra aparición, explicó que su tía se encuentra “cerrando el círculo”, un proceso en el que ella ya no tiene cabida. Según indicó el medio, este escenario ha incrementado el malestar de la nieta de Rocío Jurado, quien aseveró no haber recibido llamadas de apoyo o consultas sobre su estado por parte de otros miembros de la familia.

Sobre el papel de José Ortega Cano, el medio remarca que Rocío Flores lo consideró siempre como una figura cercana, casi como un abuelo. Sin embargo, en el presente conflicto, la joven aseguró que Ortega Cano se mantiene al margen y no interfiere en la disputa. Pese a la relevancia simbólica de esta relación para la familia, Rocío Flores sentenció que Ortega Cano queda “fuera de la ecuación”.

Finalmente, la tensión generada por la ruptura no ha sido acompañada de intentos de intermediación dentro del entorno familiar. Rocío Flores hizo hincapié en plató en que nadie de los suyos se ha puesto en contacto o se ha interesado por su estado tras el distanciamiento con Gloria Camila. Esto contribuye a una atmósfera de aislamiento y recalca la ausencia de diálogo entre las partes involucradas, según consignó el medio.