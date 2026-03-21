Agencias

Muere un agente iraquí por el impacto de un dron explosivo contra la sede de Inteligencia de Irak en Bagdad

Guardar

Un agente del Servicio de Inteligencia de Irak ha muerto este sábado por el impacto de un avión no tripulado con carga explosiva ha alcanzado esta mañana la sede de la organización en Bagdad.

El impacto ha ocurrido sobre las 10.15 de la mañana, hora de Irak, una menos en España peninsular y Baleares, en el barrio bagdadí de Mansur, donde se encuentra la sede de la agencia, ha explicado el departamento de comunicación de las fuerzas de seguridad iraquíes.

Las autoridades iraquíes no han querido identificar exactamente a los responsables más allá de describir a los autores como "un grupo de forajidos" que han lanzado este "ataque terrorista en un intento desesperado por impedir que la agencia desempeñara su función profesional".

El ataque ocurre en uno de los momentos más críticos que el país atraviesa en años por el impacto de la guerra de Irán. Las enormemente influyentes milicias proiraníes del país están ahora levantadas en armas en apoyo a Teherán. Este viernes, sin ir más lejos atacaron un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses, ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

La agencia reafirma su compromiso de "cumplir con sus deberes nacionales", haciendo hincapié en que "estas prácticas terroristas no hacen sino aumentar su resolución y determinación de perseguir a los perpetradores y a los responsables hasta que sean arrestados y llevados ante la justicia para que reciban su justo castigo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

Washington autorizó transacciones con hidrocarburos iraníes en navíos debido al aumento global de tarifas energéticas por el conflicto en Oriente Próximo, una medida que busca aliviar la presión tras ataques sobre rutas clave del comercio marítimo internacional

VÍDEO: EEUU levanta las sanciones

Irán confirma un ataque de EEUU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

Las fuerzas nacionales han declarado que la ofensiva sobre la instalación nuclear en la provincia persa no generó amenazas para las comunidades próximas, según el informe oficial del Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear divulgado por medios estatales

Irán confirma un ataque de

El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán, que entran en vigor este domingo

El Ejecutivo aprobó un amplio paquete legislativo con ayudas directas, congelación de rentas y bajada de impuestos ante la crisis provocada por el conflicto en Oriente Próximo, que será debatido en el Congreso el próximo jueves

El BOE publica las medidas

La Casa de Iberoamérica acoge la celebración del Día Mundial del Teatro

La Casa de Iberoamérica acoge

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, juntos y felices tras anunciar que volverán a ser padres

La pareja celebró la próxima llegada de su segundo hijo irradiando simpatía y complicidad frente a los medios, dejando atrás actitudes reservadas y marcando así una nueva etapa pública rodeados del apoyo de sus familiares más cercanos

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia,