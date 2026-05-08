México adelanta el fin del ciclo escolar al 5 de junio por calor y Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México, 7 may (EFE).- México adelantará el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Fútbol 2026, según anunció este jueves la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno mexicano.

"La conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio", informó la SEP en un comunicado, tras un acuerdo unánime con las autoridades educativas estatales.

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La medida aplicará a escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país.

La autoridad explicó que la decisión busca "proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Fútbol", cuyo partido inaugural se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

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Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que las labores administrativas concluirán el 12 de junio y que el siguiente ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

En años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio.

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Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar.

Además, del 17 al 28 de agosto se realizarán "dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes", con el objetivo de compensar contenidos académicos y así "garantizar el cumplimiento del plan y programas de estudio", añadió la SEP.

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El secretario de Educación de México, Mario Delgado, sostuvo que "esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio".

"También por la realización del Mundial en nuestro país", indicó en un mensaje en su cuenta de X, respecto al torneo que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y que concluye el 19 de julio.

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Finalmente, la SEP afirmó que el ajuste fue solicitado previamente por al menos 10 estados y respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La medida ocurre en medio de una nueva ola de calor en México, donde autoridades meteorológicas han pronosticado temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en varias regiones del país. EFE

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