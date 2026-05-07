Agencias

Studio Ghibli confirma que ha recibido la noticia del Premio Princesa de Asturias

Guardar

Tokio, 7 may (EFE).- El estudio japonés de animación Studio Ghibli confirmó este jueves a EFE que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, anunciado la víspera en España, y dijo que aún está confirmando los detalles con los organizadores.

"Acabamos de recibir la notificación del premio y estamos en proceso de confirmar los detalles", dijo a EFE una portavoz del estudio, en la que es su primera reacción oficial al galardón.

PUBLICIDAD

Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales, como la oscarizada 'Sen to Chihiro no kamikakushi'’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jueves, 7 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Infobae

China sitúa Taiwán como clave para buena relación con EE. UU. antes de la visita de Trump

Infobae

Dos pacientes de hantavirus abandonan la isla española de Gran Canaria en un segundo avión

Infobae

Reental supera los 85 millones de euros de inversión tokenizada en el primer trimestre de 2026

Reental supera los 85 millones de euros de inversión tokenizada en el primer trimestre de 2026

Chema Martínez, premio Espiga del Deporte 2026: "Tengo casi 55 años y corro cada día, es mi mejor alimento"

Chema Martínez, premio Espiga del Deporte 2026: "Tengo casi 55 años y corro cada día, es mi mejor alimento"