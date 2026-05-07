Reental supera los 85 millones de euros de inversión tokenizada en el primer trimestre de 2026

Reental, 'fintech' especializada en inversión inmobiliaria tokenizada, ha superado los 100 millones de dólares (85 millones de euros) de inversión acumulada en proyectos inmobiliarios tokenizados al cierre del primer trimestre del 2026, según informó la compañía en un comunicado.

Además, abril ha sido el mejor mes de la historia de la compañía al superar los 5 millones de dólares (4,25 millones de euros) de financiación en proyectos inmobiliarios tokenizados.

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La empresa ha explicado que estos resultados responden a las cifras récord de 2.300 nuevos usuarios registrados, de los cuales 700 superaron el proceso obligatorio de verificación de identidad (KYC).

Respecto a la devolución de cierres de proyectos, abril también ha sido un "éxito" para la compañía debido a los cierres de tres proyectos en Punta Cana con rentabilidades reales superiores a las estimadas.

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En el terreno de las finanzas descentralizadas (DeFi), Reental consiguió un 15% de crecimiento del token $RNT hasta alcanzar los 20 millones de dólares (17 millones de euros) de capitalización.

A esta cifra se suma el récord histórico de liquidez en la plataforma de préstamos con tokens inmobiliarios, Reenlever, de 6,5 millones de dólares acumulados (5,5 millones de euros).

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Reental ha lanzado diferentes proyectos en España y Argentina en el área inmobiliaria, destacando el de Salta 4, su cuarto proyecto en el país latinoamericano, un desarrollo mixto de 'retail' y uso corporativo con obra muy avanzada estructurado como préstamo con retorno al vencimiento, una rentabilidad estimada del 18% anual para usuarios SuperReentel y un horizonte de 10 meses.

Este proyecto se financió íntegramente --casi un millón de dólares, unos 850.000 euros-- en solo 24 horas y atrajo a 132 inversores de 17 países distintos, incluyendo España, Francia, Alemania y Suecia.

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"Estos hitos no hablan solo de velocidad, sino que también hablan de confianza, de acceso global a activos reales y de lo que ocurre cuando la tecnología elimina las fricciones entre el capital y la oportunidad", declaró el presidente de Reental, Fernando Ors.