Jueves, 7 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 7 may (EFE).-

Madrid/Ginebra/Bruselas.- El crucero MV Hondius navega hacia las islas Canarias tras zarpar de Cabo Verde, mientras las autoridades sanitarias de los países con nacionales en el buque y la OMS siguen atentas a la situación a bordo después de que los pasajeros con síntomas fueron evacuados.

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Ginebra.- Mientras dure la travesía hasta Tenerife del MV Hondius la vigilancia de la situación de salud de todos los pasajeros será máxima y continua, tras haberse verificado que nadie en el buque tiene síntomas, asegura en entrevista con EFE la jefa de la unidad de atención segura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Janet Díaz.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita marcada por las negociaciones para evitar nuevas restricciones comerciales contra Brasil y por el interés de Washington en ampliar la cooperación en áreas estratégicas como los minerales críticos.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en el Vaticano con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en una cita que se produce tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán.

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San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificará este jueves reformas a la Constitución que son vistas como un intento de reforzar el poder del Gobierno de cara a las elecciones del próximo año, como otorgar representación directa en el Parlamento a los salvadoreños residentes en el extranjero.

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Londres/Edimburgo/Clacton on Sea.- Las elecciones municipales en partes de Inglaterra, más regionales en Escocia y Gales, prometen ser un duro golpe para el Gobierno laborista de Keir Starmer, que cotas muy bajas de popularidad.

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San José.- El rey de España, Felipe VI, llega este jueves a San José para asistir el viernes a la toma de posesión de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica, con la que tiene previsto reunirse durante la jornada de hoy, además de con el mandatario saliente, Rodrigo Chaves, entre otras actividades.

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San José.- La derechista Laura Fernández asumirá el viernes el Gobierno de Costa Rica para un periodo de cuatro años con la promesa de dar continuidad a las políticas de su antecesor Rodrigo Chaves y de impulsar la mano dura contra el crimen organizado. Estas son las claves del Gobierno entrante.

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Taipéi.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este jueves con el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, horas después de llegar a Taiwán para una visita de Estado del único país de Suramérica que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipéi, ante las presiones de China.

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Cebú (Filipinas).- Los efectos derivados del conflicto bélico en Irán marcan este jueves el inicio de las reuniones de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

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Washington.- El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, participa en un servicio religioso por el Día Nacional de Oración.

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Chisináu.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se reúne en Moldavia con los ministros de Defensa, Anatolie Nosatii, y de Exteriores, Mihai Popsoi, del país.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, comparece ante el pleno del Congreso para abordar la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, una captura que el Gobierno considera ilegal y por la que sigue apresado en Tel Aviv un español de origen palestino acusado de terrorismo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa junto con representantes del mundo empresarial, la política y la ciencia en unas jornadas en la Casa de la Economía Alemana sobre impulsos concretos para fomentar una mayor innovación, espíritu emprendedor y una administración más ágil.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso con ocasión del primer aniversario de la creación del Ministerio de Digitalización.

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Ciudad de Panamá.- Los ingresos petroleros de Venezuela pueden incrementarse más del 100 % este año a raíz de un aumento esperado de entre 20 % y 30 % de la producción del país, en un contexto de precios altos a nivel internacional, dijo a EFE el presidente de la firma venezolana Datanálisis, Luis Vicente León.

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Bruselas.- Sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE.

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Bogotá.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presenta en una rueda de prensa a los 40 observadores de largo plazo para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo húngaro, Peter Magyar, en una cita que servirá para conocerse y tratar cuestiones de interés bilateral tras la salida de Viktor Orbán, antiguo amigo de la política italiana.

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Ciudad de Panamá .- La Convención Marítima de las Américas se inaugura este jueves en Ciudad de Panamá, donde reunirá a más de 40 países de la región, navieras y operadores para discutir, entre otros asuntos, la coyuntura actual del comercio marítimo y los reajustes en las rutas a raíz de la situación en el estrecho de Ormuz.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate una petición ciudadana sobre las menores tuteladas abusadas sexualmente en la Comunidad Valenciana

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Lyon (Francia).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, en el marco de la presidencia catalana de los Cuatro Motores para Europa.

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Bangkok.- La tecnológica china Huawei presenta un nuevo dispositivo y realiza el lanzamiento internacional de la serie Watch FIT 5 y de un nuevo reloj de lujo en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit de Bangkok.

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Taichung (Taiwán).- Los envíos de drones de Taiwán hacia Europa se han multiplicado ante la demanda provocada por la guerra en Ucrania, un tirón que la isla está aprovechando para desarrollar su propia industria de vehículos no tripulados, claves ante un eventual conflicto con China.

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La Habana.- El sector turístico cubano es de los grandes damnificados del bloqueo petrolero estadounidense: las cifras de visitantes se han derrumbado, la mayoría de aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos y muchos hoteles han cerrado temporalmente mientras La Habana ve cómo se caen en picada sus vitales ingresos en divisas.

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Nueva York (EE.UU.).- La ministra Elma Saiz viaja el jueves a Nueva York, donde participa en el II Foro de Examen de la Migración Internacional en la sede de Naciones Unidas. Mantiene reuniones bilaterales con representantes internacionales, interviene en el plenario para fijar la posición de España y asiste a diversos encuentros y actos sobre políticas migratorias.

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Buenos Aires.- La española Blanca Paloma, que debuta este jueves en Buenos Aires, dice a EFE que su proyecto artístico -fusión de flamenco con pop y electrónica-, dialoga con los conflictos del presente y se posiciona desde lo político, al adelantar que su primer disco, 'Trenza mía', incluirá un poema de una autora palestina.

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La Paz.- La película 'La hija cóndor', que plantea la dualidad existente entre la ciudad y el campo, y la tradición ante la modernidad en Bolivia, se estrena este jueves en el país suramericano tras haber cosechado más de una veintena de premios en festivales internacionales, como los de Málaga, Biarritz y Guadalajara.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El Consulado de México en Los Ángeles inaugura la exposición colectiva "Suave Patria", una propuesta que recorre los paisajes culturales de México desde una perspectiva contemporánea.

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Quito.- El escritor peruano Fernando Iwasaki ofrece la conferencia durante la II Feria del Libro Académico, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que será designado profesor honorario. Salón de Honor. Universidad Andina Simón Bolívar.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Nicholas Braun y Molly Gordon conversan con EFE sobre el reto de adaptar al cine el fenómeno literario 'The Sheep Detectives' ('Las Ovejas Detectives') en la comedia protagonizada por Hugh Jackman que sigue a un rebaño que debe usar su ingenio para resolver el misterio tras el asesinato de su pastor.

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Ciudad de México.- La popular banda coreana de k-pop BTS ofrece el primero de sus tres conciertos en México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, luego de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más conciertos del grupo y en medio de quejas de seguidores presuntas irregularidades en la venta de entradas

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Nueva Gales del Sur (Australia).- Los koalas, uno de los símbolos más reconocibles de Australia, han comenzado a bajar de los árboles para beber de aspersores, piscinas e incluso botellas de agua ofrecidas por vecinos, un comportamiento inusual que alarma a científicos y refleja el impacto de las olas de calor extremas sobre la especie.

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Orange Walk (Belice).- La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias".

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Los Ángeles (EE.UU.).- Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de 'Mortal Kombat' promete superar a la primera: "Es increíble pensar que empezamos con unos píxeles en 1992 y ahora están construyendo escenarios gigantes basados en esas ideas", asegura a EFE su creador Ed Boone.

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Nueva York (EE.UU.).- La FIFA invita a la prensa a visitar por dentro el estadio MetLife, campo de la sede de Nueva York/Nueva Jersey que albergará ocho partidos del Mundial este verano, incluida la gran final.

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cdp/aca/EFE

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