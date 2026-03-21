Imputados los dos intrusos de la base naval de Clyde, hogar de los submarinos nucleares británicos

La Policía de Escocia ha anunciado la imputación de los dos individuos, uno de ellos identificado como un iraní, que intentaron irrumpir este viernes en la base naval de Clyde, que alberga a los submarinos nucleares británicos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía ha identificado a ambos como un hombre iraní de 34 años y una mujer rumana de 31 que comparecerán el próximo lunes ante el tribunal de Dumbarton Sheriff Court.

La Policía también ha indicado que se ha abierto una investigación sobre el intento de incursión, que ocurrió ayer sobre las 17.00, hora local, sin dar más detalles.

La base, en Faslane, alberga los submarinos nucleares de la Marina Real, incluidos los submarinos de misiles balísticos de la clase Vanguard, que transportan misiles nucleares Trident.

Los cuatro submarinos Vanguard son las únicas plataformas para las armas nucleares de Reino Unido y está previsto que sean reemplazados por los nuevos submarinos de la clase Dreadnought después de 2030.