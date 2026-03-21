El PP revisará la letra pequeña del decreto de ayudas fiscales porque Sánchez sólo dio "pinceladas"

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), expresó dudas respecto a ciertas disposiciones del nuevo decreto de ayudas fiscales promovido por el Ejecutivo, señalando que medidas como el refuerzo en la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a empresas que obtienen beneficios extraordinarios durante crisis requieren un análisis detenido por sus posibles implicaciones. El dirigente expuso que aún no es posible establecer una postura definitiva hasta examinar el texto completo, cuya validación en el Congreso está prevista para el próximo jueves.

Según informó Europa Press, Nadal explicó que el decreto aprobado en el Consejo de Ministros abarca ochenta medidas, sin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya proporcionado información detallada sobre su contenido, limitándose en su comparecencia a lo que denominó “pinceladas”. El PP insiste en la necesidad de evaluar con detenimiento el alcance de cada iniciativa incluida, alertando que es frecuente encontrar en los decretos artículos ajenos al objetivo principal, frecuentemente negociados con sectores radicales del parlamento, lo que agrava la incertidumbre en torno a las reales consecuencias para los ciudadanos.

El vicesecretario del PP precisó, según Parlamento de RNE, que algunas propuestas podrían contar con el respaldo del grupo por beneficiar a la población. No obstante, advirtió que la naturaleza del real decreto ley obliga a una votación de conjunto, sin posibilidad de introducir enmiendas, lo que condiciona el margen de actuación de la oposición y de los grupos parlamentarios.

En relación al segundo decreto, centrado en la vivienda, Nadal aclaró que el Partido Popular rechaza propuestas como la prohibición de desahucios y la prórroga automática de alquileres. Estas medidas fueron impulsadas tras una crisis interna entre PSOE y Sumar, siendo finalmente aprobadas por el Consejo de Ministros en un paquete independiente del de ayudas fiscales. Europa Press detalló que el PSOE descartó incluir estas disposiciones en el decreto principal ante la falta de consenso en el Parlamento, luego de que PP, Vox y Junts frustraran en dos ocasiones intentos anteriores específicamente por la presencia de la prohibición de desahucios.

Nadal argumentó que las decisiones sobre vivienda ponen en riesgo la confianza de los propietarios y afectan la disponibilidad de viviendas en alquiler, incrementando el coste de la oferta. Según manifestó, este enfoque provoca que determinados inmuebles dejen de estar disponibles, impactando negativamente en el mercado de arrendamientos y endureciendo las condiciones para quienes buscan acceder a una vivienda.

En el plano presupuestario, el representante del principal partido de la oposición acusó al Ejecutivo de incumplir el requisito constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos, señalando que en toda la legislatura no se ha remitido ninguna propuesta de cuentas públicas. De acuerdo con Europa Press, Nadal atribuyó el reiterado aplazamiento de los Presupuestos en esta ocasión a la guerra en Irán, aunque afirmó que las causas han sido también la falta de acuerdo dentro del propio gabinete y las dificultades para recabar apoyos suficientes en la Cámara Baja.

El dirigente del PP sostuvo que en países democráticos la incapacidad del Gobierno para negociar y lograr mayorías debería derivar en una convocatoria electoral. Nadal consideró que la ausencia de presupuestos y la carencia de acuerdos internos evidencian debilidad política y falta de estabilidad en la legislatura.

Europa Press reportó que el debate sobre el decreto ley de ayudas fiscales se desarrollará en un escenario marcado por la falta de detalles sobre su articulado y por la convivencia de medidas que el Partido Popular juzga heterogéneas y no siempre alineadas con el interés general. Nadal mantuvo su exigencia de transparencia, insistiendo en que la única forma de que el PP se posicione será mediante la revisión exhaustiva del texto adoptado por el Consejo de Ministros.

En suma, tanto las propuestas económicas como las referidas al alquiler y la vivienda chocan con la posición de los populares, que anticipan una votación compleja en el Congreso y sitúan la falta de apoyos gubernamentales en el centro del debate político actual, según las diversas comunicaciones consignadas por Europa Press.