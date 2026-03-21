Cientos de personas reivindican el "no a la guerra" en Madrid y exigen el fin "de la escalada de destrucción" en Irán

Entre los mensajes más repetidos durante la movilización en Madrid, se destacó la petición de un embargo inmediato de armas al Estado de Israel y la salida de España de la OTAN, además del rechazo a los intereses imperialistas presentes en la escalada de violencia en Oriente Medio. Integrantes de diversos colectivos y representantes de organizaciones políticas se sumaron a la marcha que recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol en la capital española, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la concentración alcanzó su momento álgido cuando portavoces de la Asamblea Internacionalista exigieron la implementación de medidas concretas para frenar el aumento de la destrucción y las víctimas en la región, resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Los organizadores señalaron a Israel como uno de los protagonistas clave de la escalada armamentística. Mediante declaraciones públicas al comienzo de la manifestación, el portavoz de la Asamblea Internacionalista puntualizó: “Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tiene ningún sentido y que únicamente refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar la guerra”, recogió Europa Press.

Participants en la protesta portaban banderas palestinas y carteles criticando explícitamente la participación de España en la OTAN y oponiéndose a la guerra y al rearme. Desde las 18:00 horas, la multitud avanzó desde la estación de Atocha y recorrió el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol, donde finalizó la convocatoria. El ambiente estuvo marcado por cánticos que denunciaron las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Uno de los asistentes afirmó ante Europa Press que “la política española debería condenar totalmente a Trump como se condenaron a los nazis”, añadiendo que “estamos ante un imperialista que hace lo que le da la gana”. Otra manifestante explicó a este medio: “Si tuviéramos un poco más conciencia de clase, si supiéramos lo que nos estamos jugando, yo creo que la gente pensaría que lo que están haciendo Trump y los imperialistas americanos no está bien”.

La protesta contó también con la presencia de figuras destacadas del partido Podemos, como la secretaria general Ione Belarra y la secretaria política Irene Montero. Montero condicionó el apoyo de su grupo en el Congreso a un paquete de medidas contra la guerra que, según las declaraciones recogidas por Europa Press, debe incluir “un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN”. Montero remarcó que, en caso de aprobarse propuestas diferentes, especialmente las impulsadas por el Partido Popular, entenderían que “están buscando los votos del PP”. También exigió la dimisión de España como miembro de la OTAN y la retirada de los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, manifestando que mientras España forme parte de dicha alianza militar “está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu”.

Según reportó Europa Press, el manifiesto leído durante la manifestación incidió en la necesidad de fortalecer el movimiento pacifista, hacerlo inclusivo y plural para desafiar tanto a las estructuras de poder económicas como a los intereses imperialistas. En el documento, los convocantes apelaron a la construcción de “un movimiento fuerte, abierto y plural, capaz de desarrollar un camino que no tenga miedo a enfrentarse con los poderes económicos y los intereses imperialistas, que apueste por la solidaridad y la cooperación activa entre las clases trabajadoras de todo el mundo”.

Entre las principales demandas estuvo también la petición de acciones inmediatas al Gobierno español, solicitando que los discursos por la paz se transformen en acciones tangibles, como aplicar un embargo total de armas a Israel. Al mismo tiempo, algunos de los lemas presentes en carteles y pancartas insistieron en la salida de España de la OTAN y la desvinculación respecto al rearme militar.

A lo largo de la marcha, las protestas se dirigieron principalmente contra la ofensiva militar y la “escalada de destrucción y de muerte” en Irán, enfatizando la urgencia de detener lo que los organizadores describieron como una carrera armamentista motivada por intereses minoritarios. Los convocantes subrayaron, según publicó Europa Press, su preocupación por la insuficiencia de respuestas políticas y la relevancia de que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa ante los actuales acontecimientos en Oriente Medio.

Europa Press detalló además que los participantes expresaron su desconfianza hacia la capacidad del Gobierno español para cambiar de postura sin la presión de la ciudadanía movilizada, lo que motiva la articulación de nuevas formas de solidaridad internacional y denuncia pública frente a las operaciones militares y políticas consideradas perjudiciales para los intereses de la población civil tanto en España como en las zonas afectadas del Medio Oriente.