Al menos dos muertos en ataques rusos sobre Ucrania

En la ciudad de Saratov, dos personas recibieron atención médica tras los daños provocados por el impacto de un dron, según reportó el gobernador regional Roman Busargin a través de sus redes sociales. Los daños incluyeron rotura de ventanas y afectaciones a varios edificios, mientras que en Engels también se registraron daños en infraestructuras civiles y ventanas rotas, detalló el mismo funcionario. Según reportó el medio de comunicación, los ataques con drones y proyectiles alcanzaron distintos puntos en Ucrania y Rusia, generando víctimas civiles y daños materiales significativos.

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades ucranianas y recogido por el medio, un hombre y una mujer fallecieron, y dos niñas resultaron heridas como consecuencia del impacto de un proyectil ruso en Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Seis personas adicionales sufrieron lesiones en esa misma región tras nuevos ataques atribuidos a fuerzas rusas. Según informaron fuentes oficiales citadas por el medio, Rusia también atacó la principal línea de suministro eléctrico en Chernígov, acción confirmada por el gobernador de la región, Viacheslav Chaus. Las autoridades ucranianas notificaron que detectaron un total de 154 drones rusos en diversas áreas del país, de los cuales lograron abatir 148.

Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según publicó el medio, informó que se llevaron a cabo operaciones militares dirigidas a regiones bajo control ruso como Mariúpol y Donetsk. Estos ataques forman parte de una serie de enfrentamientos recientes entre ambos países que afectan tanto a infraestructuras clave como a zonas residenciales, profundizando las consecuencias humanitarias del conflicto.

En territorio ruso, las autoridades notificaron el lanzamiento de 283 drones ucranianos durante la noche anterior, de los cuales varios tenían como objetivo la ciudad de Moscú, según el reporte del medio. El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, informó que 21 drones fueron destruidos antes de alcanzar la capital, y que los servicios de emergencia trabajaron en los lugares donde cayeron restos de los dispositivos derribados. Sobianin difundió esta información a través de sus cuentas oficiales en redes sociales y destacó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Los ataques no se limitaron a Moscú y Saratov. En Ufá, capital de Baskortostán, dos personas resultaron heridas también como consecuencia de un ataque con dron, según confirmaron fuentes oficiales en el informe del medio. A esto se suma el ataque en Engels, que produjo daños en las infraestructuras civiles y rotura de ventanas en distintos edificios.

El Ministerio de Defensa de Rusia, citado por el medio, precisó que la mayor parte de los ataques con drones hacia territorio ruso se concentraron en la región de Rostov, donde el gobernador Yuri Sliusar confirmó cerca de 90 drones derribados. Junto a Rostov, se registraron incidentes similares en otras regiones, incluyendo Briansk, Smolensk, Kaluga, Bélgorod, Voronezh, Volgogrado, Tula, Riazan, Kursk, Samara, Tartaristán y Crimea, según consignó el medio. Los ataques causaron daños de diversa gravedad y la necesidad de intervención de los equipos de emergencia y autoridades sanitarias.

La serie de acciones ofensivas y defensivas ha provocado situaciones de riesgo para la población civil y la infraestructura tanto de Ucrania como de Rusia, generando desplazamientos, interrupciones en servicios esenciales y daños materiales relevantes en diferentes localidades, de acuerdo con lo detallado por el medio. Además, el balance de drones y proyectiles abatidos pone de manifiesto el uso intensivo de aeronaves no tripuladas y armamento de largo alcance en el escenario del conflicto, según el análisis brindado en la cobertura periodística.

Las autoridades ucranianas e instituciones humanitarias en la región continúan informando sobre las consecuencias para los habitantes y la respuesta de los servicios médicos y equipos de rescate. Por su parte, funcionarios rusos mantienen actualizaciones constantes sobre las operaciones de defensa antiaérea y las medidas adoptadas tras cada ataque, así como los daños materiales y personales derivados de estos hechos.

En su conjunto, la jornada ha estado marcada por el cruce de ataques con drones y misiles, la respuesta de los sistemas de defensa aérea y la atención de víctimas en ambos países, agregando nuevos episodios a la escalada del conflicto que continúa afectando a la población civil y la infraestructura estratégica de la región, según el seguimiento realizado por el medio de comunicación.