Al menos 51 heridos en un ataque iraní sobre Dimona, ubicación de las instalaciones nucleares israelíes

Las autoridades médicas han informado sobre el colapso parcial de una estructura en Dimona, consecuencia del impacto de escombros generados por misiles y los sistemas de defensa aérea activados durante el reciente ataque iraní. De acuerdo con los servicios de emergencia israelíes, recogidos por el diario The Times of Israel, este incidente forma parte de una serie de daños reportados en la zona tras la ofensiva. Los servicios hospitalarios han atendido a decenas de personas heridas, mientras las fuerzas armadas investigan posibles fallos en la protección militar que permitieron el impacto del misil balístico en la ciudad de Dimona, donde se halla el más importante complejo nuclear israelí.

Según consignó la Estrella de David Roja, Magen David Adom, al menos 51 personas han necesitado atención médica a raíz del ataque, la mayoría con lesiones leves derivadas de la caída de restos de misiles iraníes y escombros resultantes de la intercepción de proyectiles. Entre los afectados figura un niño de 12 años, quien sufrió heridas de carácter moderado por esquirlas. Las autoridades también informaron sobre pacientes que resultaron lesionados al intentar llegar a refugios, así como casos de crisis de ansiedad provocadas por la alerta de los ataques. El medio The Times of Israel detalló estos hechos tras la intervención de los equipos de emergencia en la región de Dimona y Yerucham, en el sur de Israel.

En respuesta a la situación, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron el inicio de una investigación para esclarecer el motivo por el cual las defensas antiaéreas no lograron neutralizar el ataque con misil balístico. Portavoces militares citados por The Times of Israel confirmaron que el sistema de defensa se activó, pero la interceptación no evitó que el misil impactara en la urbe. La investigación busca determinar la mecánica de la falla y las causas por las cuales el escudo antimisiles no consiguió proteger la zona, donde se localiza el Centro de Investigación Nuclear del Neguev.

El periódico The Times of Israel señaló que este complejo de Dimona es la principal instalación nuclear del país, donde históricamente se ha enriquecido uranio y en torno a la cual se han producido desarrollos relevantes en el programa nuclear israelí. Aunque Israel nunca ha reconocido oficialmente la posesión de arsenal nuclear, se estima que dicha tecnología se desarrolló a partir de actividades realizadas en este centro, situado en una región estratégica del sur.

El impacto y los daños no se limitaron a Dimona y Yerucham. Según la misma fuente, otros misiles iraníes fueron lanzados hacia la zona de Eilat, en la franja más meridional del país. Este ataque activó nuevamente las sirenas antiaéreas y fue respondido por los sistemas defensivos, según reportó The Times of Israel. En este caso no se registraron heridos. Los reportes preliminares indican que las interceptaciones funcionaron, aunque las autoridades continúan evaluando la situación y monitoreando posibles consecuencias adicionales.

Estos ataques coincidieron con bombardeos previos sobre el complejo de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia iraní de Natanz, ocurridos el mismo domingo según informes recogidos por The Times of Israel. Como resultado, la vulnerabilidad de instalaciones clave y la escalada de acciones militares en la región han planteado interrogantes sobre la estabilidad de la defensa aérea y las implicancias para la seguridad en el sur de Israel.

El flujo de personas que acudieron a servicios hospitalarios tras el ataque, tal como reportó Magen David Adom, incluyó principalmente pacientes con lesiones menores, aunque el pánico causado por la alarma de misiles también generó múltiples cuadros de ansiedad. Los servicios médicos extendieron su actividad a varios puntos de la región para atender a víctimas tanto de lesiones físicas causadas por escombros y caídas como de síntomas emocionales asociados a la tensión del ataque.

Las investigaciones del Ejército se centran en analizar en detalle por qué el sistema de defensa, diseñado para detectar y neutralizar amenazas balísticas, no logró impedir el impacto directo del proyectil en Dimona. De ser confirmadas deficiencias técnicas o de coordinación, podrían impulsarse modificaciones en la estrategia de protección de infraestructuras sensibles como el centro nuclear. Las fuerzas armadas insisten en que toda la secuencia será sometida a revisión exhaustiva, según las declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel tras el incidente.

El contexto en que se desarrolló este ataque añade presión sobre las autoridades israelíes, quienes enfrentan el desafío de mantener la seguridad de enclaves nucleares y de la población civil ante enfrentamientos y represalias de alto alcance. The Times of Israel documentó que la ofensiva iraní y la reacción israelí forman parte de una escalada de acciones que han incrementado la alerta en diferentes puntos de la región, focalizándose tanto en cuestiones militares como en la asistencia a la población afectada por los desplazamientos y el temor asociado a los ataques.

Los reportes continúan llegando desde los centros de emergencia y monitoreo, en tanto persiste la preocupación por nuevas ofensivas o incidentes colaterales vinculados a los sistemas de defensa aérea y la gestión de los refugios en zonas de riesgo.