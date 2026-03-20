'Sirat', nominada a siete galardones en los XIII Premios Platino Xcaret

Entre las ficciones que competirán en la entrega número trece de los Premios Platino Xcaret figura “Sirat”, la producción dirigida por Oliver Laxe que acumula siete nominaciones y se posiciona como una de las películas más destacadas del certamen. De acuerdo con la información publicada por la organización y recogida por diversos medios, los ganadores se anunciarán el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, dentro del mexicano Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

El acto de anuncio de nominaciones tuvo lugar en las instalaciones del Telemundo Center en Miami, según informó la organización de los Premios Platino. Allí se dieron a conocer las 30 películas y 19 series que aspiran al reconocimiento en las principales categorías, obras procedentes de 14 países iberoamericanos. Tal como consignó la fuente, Rosie Pérez y Luis Gerardo Méndez se encargaron de la lectura de nominados.

Según publicó la organización, “Los Domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, y “Belén”, de la argentina Dolores Fonzi, lideran la lista con 11 nominaciones cada una. Les sigue “O agente secreto” (El agente secreto), dirigida por Kleber Mendonça Filho, con ocho nominaciones, mientras que “Sirat”, de Oliver Laxe, figura con siete. Cada una de estas producciones recibirá la atención del público y de los profesionales del sector durante la gala.

En cuanto a las categorías principales, el Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción reconocerá el largometraje más relevante del año dentro de la región. En esta edición están nominadas “Aún es de noche en Caracas”, de Marité Ugás y Mariana Rondón; “Belén”, de Dolores Fonzi; “Los Domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa; “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho; y “Sirat”, de Oliver Laxe. El galardón a Mejor Dirección se disputará entre Ruiz de Azúa, Fonzi, Mendonça Filho y Laxe.

Las interpretaciones que aspiran a la Mejor Interpretación Masculina en largometraje son las de Alberto San Juan por “La Cena”, Guillermo Francella por “Homo Argentum”, Ubeimar Ríos Gómez por “Un poeta” y Wagner Moura por “O agente secreto”. En la competencia femenina figuran Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz por “Los Domingos”, Dolores Fonzi por “Belén”, y Natalia Reyes por “Aún es de noche en Caracas”. El apartado interpretativo de reparto reconoce a Camila Pláate y Julieta Cardinali (ambas por “Belén”), Dira Paes (“Manas”) y Nagore Aranburu (“Los Domingos”) en el campo femenino, y a Álvaro Cervantes (“Sorda”), Edgar Ramírez (“Aún es de noche en Caracas”), Juan Minujín (“Los Domingos”) y Rodrigo Santoro (“O Último Azul”) en el masculino.

El reconocimiento a Mejor Guion incluye a Alauda Ruiz de Azúa por “Los Domingos”, Kleber Mendonça Filho por “O agente secreto”, Oliver Laxe y Santiago Fillol por “Sirat” y Simón Mesa Soto por “Un poeta”. Según destacó la organización, la competición en esta categoría muestra la diversidad de voces y estilos dentro del panorama iberoamericano.

En el apartado musical, los nominados a Mejor Música Original son Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo por “El último blues del croata”, Aránzazu Calleja por “Maspalomas”, Matti Bye y Trío Ramberget por “Un poeta”, así como Tomaz Alves Souza y Mateus Alves por “O agente secreto”.

Las series iberoamericanas también ocupan un lugar central. “El Eternauta”, de Bruno Stagnaro, se presenta como favorita en este ámbito con 13 nominaciones, seguida de cerca por “Anatomía de un instante”, proyecto de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, con 12. El galardón a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental enfrenta a “Anatomía de un instante” (España), “Chespirito: sin querer queriendo” (México), “El Eternauta” (Argentina) y “Las muertas” (México).

En la categoría de Mejor Serie de Larga Duración, las finalistas son “Beleza Fatal” (Raphael Montes, Brasil), “La promesa” (Josep Cister Rubio, España), “Sueños de libertad” (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y “Velvet: el Nuevo Imperio” (Estados Unidos). Entre los creadores de Miniserie o Teleserie, compiten Bruno Stagnaro (“El Eternauta”), Mariano Varela y Ariel Winograd (“Menem”), Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (“Anatomía de un instante”) y Rodrigo Guerrero (“Estado de fuga: 1986”).

Según detalló el medio, las nominaciones para Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie incluyen a Álvaro Morte (“Anatomía de un instante”), Javier Cámara (“Yakarta”), Leonardo Sbaraglia (“Menem”) y Ricardo Darín (“El Eternauta”). En la categoría femenina, Candela Peña (“Furia”), Carla Quílez (“Yakarta”), Griselda Siciliani (“Envidiosa”, Temporada 2) y Paulina Gaitán (“Las muertas”) aparecen como las candidatas designadas.

En los galardones de interpretación de reparto para miniseries o teleseries, las actrices nominadas son Andrea Pietra (“El Eternauta”), Leticia Huijara (“Las muertas”), Lorena Vega (“Envidiosa”, Temporada 2) y Yalitza Aparicio (“Cometierra”). Por parte de los actores, César Troncoso (“El Eternauta”), David Lorente y Eduard Fernández (“Anatomía de un instante”) y Juan Lecanda (“Chespirito: sin querer queriendo”) figuran en la terna.

En cuanto a música original en series, figuran Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (“Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, Brasil), Federico Jusid (“El Eternauta”, Argentina), Julio de la Rosa (“Anatomía de un instante”, España) y Manuel J. Gordillo (“Estado de fuga: 1986”, Colombia).

Los documentales nominados en esta edición serán “Apocalipse nos Trópicos” de Petra Costa, “Bajo las banderas, el sol” de Juanjo Pereira, “Flores para Antonio” de Elena Molina e Isaki Lacuesta y “Tardes de soledad” de Albert Serra. En animación compiten “Decorado” (Alberto Vázquez), “Kayara” (César Zelada y Dirk Hampel), “Olivia & Las Nubes” (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat) y “Soy Frankelda” (Arturo Ambriz y Roy Ambriz).

Las producciones “Homo Argentum” (Mariano Cohn y Gastón Duprat), “La Cena” (Manuel Gómez Pereira), “Un cabo suelto” (Daniel Hendler) y “Un poeta” (Simón Mesa Soto) compiten como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. En la categoría de ópera prima, la organización seleccionó a “La misteriosa mirada del flamenco” (Diego Céspedes), “Manas” (Marianna Brennand Fortes), “No nos moverán” (Pierre Saint-Martin Castellanos) y “Sorda” (Eva Libertad).

El premio al Cine y Educación en Valores contempla como finalistas a “Belén” de Dolores Fonzi, “La mujer de la fila” de Benjamín Ávila, “Manas” de Marianna Brennand Fortes y “Sorda” de Eva Libertad. Además de los reconocimientos otorgados por la industria, los Premios Platino del Público permitirán la participación de los espectadores en la elección de las producciones favoritas, y está previsto un Premio Platino de Honor para homenajear a una figura relevante del audiovisual iberoamericano, cuyo nombre se anunciará próximamente.

Con el objetivo de ajustar la duración de la ceremonia, los responsables de la organización han dividido la entrega de galardones en dos eventos: el 16 de abril se darán a conocer los ganadores oficiales de 21 categorías, mientras que el resto de los premios serán entregados durante la gala presencial del 9 de mayo en la Riviera Maya.