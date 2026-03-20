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Sánchez justifica el retraso de los PGE por la "alteración" de las previsiones económicas por la guerra

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el retraso en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 por la "previsible alteración" de las previsiones macroeconómicas debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Gobierno se había comprometido primero a presentarlos en tiempo y forma, es decir antes de que terminase el año 2025 y una vez incumplido ese plazo aseguró que lo haría en el primer trimestre de 2026, pero tampoco lo hará.

Sánchez ha venido diciendo en los últimos días que ahora la prioridad son las medidas anticrisis que se han aprobado este mismo viernes en Consejo de Ministros extraordinario y ahora ha añadido que el estallido de la guerra complica el cálculo de previsiones, necesarias para elaborar unas nuevas cuentas públicas ajustadas a la realidad.

"Yo lo he dicho, vamos a presentar los Presupuestos Generales del Estado, lo vuelvo a repetir", ha indicado este viernes en una rueda de prensa en La Moncloa asegurando que lo hará "sin ninguna duda", aunque no ha querido comprometer una nueva fecha.

A continuación ha señalado que la elaboración de los PGE requiere de "una serie de procedimientos políticos y administrativos importantes" como la previsión del crecimiento económico o del techo de gasto, una serie de datos que en este momento están en revisión por parte de los organismos que los elaboran, ha señalado.

En ese sentido, ha esgrimido que en la víspera se revisaron a la baja las previsiones de crecimiento en la zona euro, aunque ha añadido, España mantiene su expectativa de crecimiento en el 2,4%, según el centro de investigación de BBVA.

En todo caso, ha continuado, "puede haber alteración en esas previsiones de crecimiento", así como en la evolución de los precios y por tanto "es relevante que el Gobierno incorpore esta dinámica a la elaboración de las cuentas públicas".

En caso contrario, advierte, recibiría críticas "de la oposición y algunos medios de comunicación" de que los PGE "no se ajustan a la realidad económica del momento".

En ese sentido, ha reiterado que España y Europa se encuentran ante una situación que no han provocado pero a la que deben adaptarse y eso, ha explicado, es lo que está haciendo con la aprobación de estos decretos.

Además, ha vuelto a defender que a pesar de gobernar con los PGE prorrogados la economía nacional está creciendo y además se está creando empleo y "reduciendo la desigualdad".

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