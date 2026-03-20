Agencias

Polonia evacúa a sus tropas de Irak en pleno aumento de la tensión en Oriente Próximo

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Las autoridades de Polonia han informado este viernes de que todas sus tropas que permanecían desplegadas en Irak han sido evacuadas a medida que crece la tensión en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Debido al deterioro de la seguridad en la región de Oriente Próximo y tras el análisis de las condiciones operativas y las amenazas potenciales, se ha tomado la decisión de reubicar al contingente militar polaco de Irak", ha afirmado el ministro de Defensa, Wladislaw Kosiniak-Kamisz.

En este sentido, ha manifestado que "todo el proceso se ha llevado a cabo en consulta los nuestros aliados de la OTAN". "La mayor parte del personal ya se encuentra en Polonia o de camino, mientras que algunos están en Jordania", ha explicado.

"Esto permite al contingente militar polaco mantener la continuidad de sus operaciones en la región. Garantizar la máxima seguridad para los soldados y el personal fue una prioridad, y toda la operación has ido coordinada", ha apuntado.

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