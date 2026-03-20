Nexxus Iberia adquiere Shop&Roll a Buenavista Equity Partners

Con la suma de Shop&Roll a su portafolio, Nexxus Iberia proyecta consolidar una estructura industrial que, junto a Creaciones Marsanz y la portuguesa Joalpe, tiene el objetivo de incrementar su facturación hasta superar los 100 millones de euros en los próximos tres años, mientras fortalece su presencia en los mercados europeos y americanos. Según consignó la fuente oficial en un comunicado emitido por ambas empresas, el grupo integrado alcanzará en el inicio cerca de 75 millones de euros en ventas anuales, con más del 60% de sus ingresos procedentes del extranjero, y contará con capacidad productiva tanto en España como en Portugal.

De acuerdo con la información difundida por Buenavista Equity Partners y Nexxus Iberia, la transacción consiste en la adquisición de Shop&Roll, compañía dedicada a soluciones de carros y cestas de la compra, por parte de la firma de capital riesgo Nexxus Iberia. El medio añadió que el importe de la operación no ha sido revelado. Esta integración se realiza mediante el fondo más reciente de Nexxus Iberia, dotado con 241 millones de euros, uno de los cuatro vehículos de inversión que gestiona la firma.

Según publicó la fuente, Shop&Roll, que ha destacado en el mercado por sus servicios y propuestas en equipamiento comercial, se suma así a una plataforma que también incorpora a Creaciones Marsanz, especializada en carros y soluciones para grandes superficies, y Joalpe, compañía portuguesa relevante en el sector de cestas y sistemas de visual merchandising. El grupo resultante prevé aprovechar sinergias productivas y comerciales para ampliar sus capacidades y fortalecer su posición como referente del sector en Europa.

El comunicado al que hace referencia la fuente, detalló que la fusión estratégica permitirá afianzar el posicionamiento internacional del grupo, intensificando las metas de expansión fuera del mercado español y potenciando especialmente el crecimiento en Europa y América. La estrategia empresarial se fundamenta en incrementar los ingresos del grupo conjunto hasta superar los 100 millones de euros bajo un horizonte temporal de tres años.

En relación al fondo utilizado para esta adquisición, Nexxus Iberia informó que cuenta con una dotación de 241 millones de euros y hasta la fecha se ha invertido en cuatro compañías: Marsanz, Contenur, Vivo Diagnóstico y Skinclinic. La operación se encuadra, según el comunicado oficial citado por la fuente, en el plan de Nexxus Iberia de consolidar y ampliar su presencia en sectores industriales y comerciales con alto potencial internacional.

Por otro lado, Buenavista Equity Partners, empresa vendedora en la operación, mantendrá su actividad en el área de visual merchandising y recuperará la marca OM Retail. Según reportó la fuente, esta marca continuará centrada en el desarrollo y fabricación de soluciones de comunicación visual dirigidas al sector retail. El plan estratégico de OM Retail para los siguientes años prioriza la potenciación y crecimiento continuado de este negocio, con énfasis en la innovación y el desarrollo de propuestas adaptadas a las necesidades del mercado.

La combinación de las compañías bajo la gestión de Nexxus Iberia representa un avance relevante en la creación de una plataforma diversificada con producción y operaciones en la península ibérica, orientada a ofrecer soluciones integrales para equipamiento comercial a nivel internacional. Según informó el comunicado conjunto, esta reestructuración refuerza el compromiso de Nexxus Iberia por invertir en compañías con proyección fuera de España y su capacidad de articular operaciones que impulsen el tejido industrial europeo en segmentos clave.

Finalmente, el medio destacó que la operación no sólo refuerza la presencia de Nexxus Iberia en Europa, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento en otros mercados como América, consolidando una hoja de ruta orientada al aumento de la competitividad y a la expansión internacional de la plataforma resultante.