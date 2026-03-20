Agencias

La ONU expresa preocupación y rechazo a las restricciones a su labor impuestas por una disidencia de las FARC

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La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha mostrado este jueves su "preocupación" y "rechazo" hacia las restricciones anunciadas por el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para el ejercicio de su labor, limitaciones que también se extienden a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Defensoría del Pueblo.

"La coordinadora residente y humanitaria (Mireia Villar) expresa su profunda preocupación y rechazo ante los recientes anuncios sobre posibles restricciones de acceso", ha señalado ONU Colombia en un comunicado en el que ha alertado de que dichas limitaciones "afectan" al trabajo de acompañamiento, seguimiento y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil.

En esa línea, la organización, también ha advertido de que esas restricciones "limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna".

Por ello, tras asegurar que las organizaciones humanitarias se rigen por los principios de "humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", siendo su "observancia y respeto" elementos "fundamentales" para "evitar confusiones que puedan derivar en restricciones al acceso", la ONU ha llamado a respetar "plenamente" el espacio humanitario y a garantizar el acceso "seguro, oportuno y sin restricciones para todas las instituciones".

Asimismo, ONU Derechos Humanos ha reiterado su exhortación a "todo grupo armado no estatal" a respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, lo que, han recordado, "incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado y toda persona que integre organismos internacionales y de la sociedad civil que trabajan en zonas de conflicto".

LAS RESTRICCIONES ANUNCIADAS POR EL EMC

Ha sido este miércoles cuando el Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ha lanzado un comunicado en el que señalaba que daba por "restringido" el ingreso de dichas misiones a los territorios donde desarrollan su "acción política y militar".

Tal medida, remarcaba el EMC, dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', obedece a "graves violaciones de confianza y neutralidad" porque, aseguraban, "acciones humanitarias y de verificación" habían "sido utilizadas para obtener información" de sus posesiones, "facilitando operaciones militares" en su "contra".

"La Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de operativos militares", anotó el comunicado avanzando que, en adelante, "solo mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC)", en tanto en cuanto, matizaron, garanticen "neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad".

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