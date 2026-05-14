Así se activan unas elecciones al liderazgo en el Partido Laborista británico

Londres, 14 may (EFE).- La dimisión este jueves del ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, por discrepancias con la gestión del primer ministro, Keir Starmer, abre la puerta a un posible desafío a su liderazgo, que, no obstante, debe pasar por, entre otros requisitos, la celebración de elecciones primarias en el gobernante Partido Laborista.

Estos son los pasos para proceder a unas elecciones primarias en el Partido Laborista.

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1 - El proceso de comicios internos se abre bien cuando el líder dimite o cuando un aspirante consigue activar el mecanismo sucesorio al demostrar el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados.

Pese a las presiones tras la derrota laborista en las elecciones municipales y regionales del 7 de mayo, Starmer ha dicho que no va a dimitir, así que la única manera de sustituirle es ganar unas primarias.

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El primer ministro, solo por ocupar el puesto, podría presentarse de forma automática, sin necesidad de los avales que sí requieren sus colegas.

2- Superado ese umbral, el aspirante debe sumar un segundo tipo de respaldo interno: o bien el 5 % de las organizaciones locales del partido (CLP), o bien el apoyo de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos.

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3- El Comité Ejecutivo Nacional (NEC) valida las candidaturas, fija el calendario y organiza el proceso. El periodo de nominaciones y campaña es flexible, pero suele durar varias semanas.

4- La votación se realiza por sistema preferencial: votan los militantes, los afiliados sindicales registrados y los diputados laboristas, ordenando a los candidatos por preferencia.

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Si nadie supera el 50 % en primera vuelta, se eliminan los menos votados y se redistribuyen apoyos hasta alcanzar mayoría absoluta.

5- El resultado lo proclama el NEC en una fecha acordada. El ganador se convierte en líder del Partido Laborista y, si como es el caso, la formación está en el Gobierno, también en primer ministro.

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Wes Streeting

En su carta de dimisión, Streeting no precisa si se presentará como candidato a unas primarias y se desconoce si cuenta con los apoyos necesarios de 81 diputados.

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En el texto, afirma que la base laborista quiere que el debate sobre el liderazgo sea amplio e incluya a los mejores aspirantes, lo que indica que podría postergar su candidatura a que den un paso al frente otros colegas.

Andy Burnham

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Entre ellos figura el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, quien, para poder participar, debería antes obtener un escaño en la Cámara de los Comunes, algo posible si la dirección del partido le permite concurrir a una elección parcial con opciones de éxito.

Una vez con la credencial de diputado, Burnham podría presentarse a las primarias, pero también en su caso si reúne los avales necesarios.

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Si en las próximas horas Burnham confirmase su interés, Streeting podría aplazar su propia candidatura para favorecer un proceso más dilatado.

Angela Rayner

También se está a la espera de conocer las intenciones de la exviceprimera ministra Angela Rayner, que hoy anunció que ha sido exonerada de una polémica con Hacienda que la obligó a dimitir del Ejecutivo el pasado septiembre.

De ala izquierda moderada, Rayner ha indicado en el pasado su interés por concurrir en unas elecciones internas si las hubiera.

Otros ministros

También podría ser que otros miembros del Partido Laborista, incluidos ministros, se postularan, aunque de momento ninguno se ha pronunciado.

Si nadie activa el proceso de elecciones internas mostrando los avales necesarios, Streeting, que se prevé que sea sustituido en breve, habrá dimitido sin conseguir su objetivo de renovar la cúpula laborista. EFE