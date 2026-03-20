Intervenidos 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una macrooperación contra el narcotráfico

La investigación policial permitió decomisar un millón de euros en efectivo y varias armas largas que, según informaron fuentes de la investigación citadas por El País y Europa Press, estaban en poder de una organización criminal dedicada al almacenamiento de grandes cargamentos de cocaína. La principal incautación se realizó en una finca ubicada en las proximidades de Gibraleón, Huelva, donde los agentes hallaron 5.000 kilos de cocaína ocultos. Este hallazgo condujo a la detención de ocho personas bajo la acusación de almacenar temporalmente la sustancia ilícita antes de su redistribución.

Según detalló El País, la Policía Nacional puso en marcha una operación calificada como la más grande hasta ahora dirigida contra el tráfico de cocaína en la provincia de Huelva. La finca en cuestión servía de “guardería” para la droga, función habitual en las redes de distribución, según confirmaron las fuentes consultadas por Europa Press. Las pesquisas señalaron que la cocaína había ingresado recientemente a territorio español mediante narcolanchas provenientes de Marruecos, ruta habitualmente utilizada en el contrabando de hachís.

Las mismas fuentes informaron que las diligencias policiales respecto a este caso permanecen abiertas y declaradas secretas, a fin de evitar la filtración de información que pueda poner en riesgo el curso de las investigaciones. Esta estrategia policial busca desmantelar completamente la red implicada en la recepción, almacenamiento y posterior envío de cocaína a sus destinatarios finales.

El medio El País indicó que, durante la operación, personal policial ejecutó registros adicionales en la provincia de Sevilla, ampliando así el alcance de las actuaciones. El despliegue incluyó efectivos especializados y se centró en la localización de bienes materiales asociados tanto con el narcotráfico como con el blanqueo de capitales, actividad sospechada de estar vinculada al hallazgo del millón de euros en efectivo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la investigación se encuentra en coordinación con las autoridades judiciales, quienes han decretado el secreto de las actuaciones. Las armas largas intervenidas sugieren la existencia de un sistema de protección armado al servicio de la organización, que operaba en diferentes puntos del suroeste peninsular.

Las detenciones y el decomiso forman parte de una ofensiva policial más amplia contra el tráfico de estupefacientes en Andalucía occidental. Tanto El País como Europa Press señalaron que la utilización de narcolanchas constituye una modalidad recurrente para sortear los controles en el litoral andaluz, extendiéndose ahora a cargamentos de cocaína procedentes de África, al margen del tradicional tránsito de hachís.

La finca de Gibraleón funcionaba como almacén provisional, en el cual los 5.000 kilos de cocaína permanecían a la espera de su traslado hacia puntos indeterminados del país o posiblemente hacia otros destinos europeos, según información obtenida por la policía y revelada por El País. Esta modalidad logística busca minimizar el tiempo durante el cual la droga permanece en un solo emplazamiento, dificultando así la acción policial.

Europa Press comunicó que no se descartan nuevas detenciones o intervenciones conforme se profundicen las pesquisas y se analice la documentación y el material incautado en los diferentes registros. La operación mantiene abiertas varias líneas de investigación relativas tanto a los responsables directos del cargamento como a los posibles destinatarios y colaboradores.