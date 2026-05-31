Bernie Moreno celebra que los colombianos vayan a votar en unas presidenciales "cruciales"

Washington, 30 may (EFE).- El senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, celebró este sábado con un mensaje en redes que millones de colombianos vayan a ejercer su derecho al voto en las presidenciales del domingo, unos comicios que calificó de "elecciones cruciales".

"Mañana, mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas", escribió en X Moreno, nacido en Bogotá pero nacionalizado estadounidense.

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"Estas son, sin duda, unas elecciones cruciales. Las decisiones que tomen mañana tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras", afirma el senador republicano por Ohio en su mensaje, en el que se muestra esperanzado porque cree que "el futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca, lleno de prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades".

Insistió además en la importancia de que los comicios, marcados por episodios de violencia y amenazas contra los tres candidatos al a presidencia, se celebren sin ningún tipo de interferencia.

"Estas son SUS elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas", escribió el senador por Ohio en X, que celebró "la fortaleza de las instituciones democráticas de Colombia".

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Moreno también destacó también que "los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación" han perdurado durante casi 200 años.

"Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo", añadió.

En semanas recientes, Moreno ha vinculado al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, con el clima de polarización política en Colombia.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas con los últimos sondeos apuntando a que el candidato petrista Iván Cepeda, podría imponerse a los otros dos contendientes con más apoyo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, aunque estaría lejos de alcanzar más de un 50 % de apoyos que le permitiría evotar la segunda vuelta. EFE

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