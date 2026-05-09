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Petro afirma que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos

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Bogotá, 8 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos, luego de que la Comunidad Andina (CAN) diera un plazo de diez días a ambos países para quitar este gravamen que hace parte de su guerra comercial.

"No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron", afirmó el mandatario colombiano en X.

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Mediante una serie de resoluciones emitida el jueves, la CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quiere poner fin al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo bilateral no prosperaran.

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