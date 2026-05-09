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EEUU actualiza las sanciones contra dos empresas vinculadas con un cártel mexicano

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de nuevas sanciones contra un complejo turístico presuntamente alineado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, como respuesta a su lucha contra las redes de narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento de Tesoro, ha actualizado el nombre de las empresas que supuestamente trabajan en nombre del cártel mexicano, y ha incluido el nombre de Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort como empresas vinculadas a Kovay Gardens, ya sancionada por la OFAC en febrero.

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"El 19 de febrero de 2026, la OFAC incluyó a Kovay Gardens en su lista de designados (...) por ser propiedad del CJNG, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o por cuenta de este, ya sea directa o indirectamente. Kovay Gardens utiliza actualmente los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resor", ha matizado el documento.

Según la cartera dirigida por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ambas empresas ofrecerían alojamiento y actividades vacacionales a corto plazo y tendrían sede en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, México.

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