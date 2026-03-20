El Manchester United no negociará con el FC Barcelona el precio de Marcus Rashford

Directivos del Manchester United habrían comunicado a sus allegados la decisión de no modificar los términos de la cláusula de compra firmada con el FC Barcelona por Marcus Rashford. Según la información difundida por la Press Association, el club inglés rechaza cualquier negociación sobre el precio de traspaso del delantero, actualmente cedido en el conjunto blaugrana. El futuro del jugador se encuentra en el centro de las conversaciones entre ambas entidades, después de que Rashford sumara un rendimiento positivo en la plantilla catalana en la campaña 2025/26.

De acuerdo con la Press Association, la cesión de Rashford al FC Barcelona se firmó con una opción de compra no obligatoria fijada en 30 millones de euros (34,5 millones de dólares). Tras una etapa previa en la que el internacional inglés, de 28 años, jugó la segunda mitad de la temporada anterior en calidad de préstamo con el Aston Villa, el atacante retornó a los Red Devils donde se integró brevemente al equipo reserva antes de su traslado a LaLiga EA Sports. Durante la actual temporada, Rashford ha disputado 38 encuentros oficiales y anotado 10 goles, contribuyendo al liderato del Barcelona en la competición española.

Según consignó la Press Association, el Barcelona expresó mediante sus canales internos el deseo de convertir el préstamo en una adquisición definitiva, aunque la directiva blaugrana tenía en mente revisar las condiciones originalmente acordadas. No obstante, fuentes vinculadas al Manchester United subrayaron que la entidad que dirige Old Trafford no contempla la posibilidad de modificar el precio estipulado en la citada cláusula, reafirmando la postura de firmeza en las negociaciones de mercado respecto al delantero.

Rashford mantiene contrato vigente con el Manchester United hasta el año 2028, club en el que inició su carrera y donde se ha desarrollado desde las divisiones inferiores. El rechazo a renegociar el precio emerge en un contexto en el que el atacante ha demostrado regularidad y eficacia en su etapa catalana, lo que habría reavivado el interés del Barcelona en asegurar su continuidad a largo plazo en el Camp Nou.

El desempeño del futbolista en el campeonato español y en competiciones adicionales se observa con atención tanto en Manchester como en Barcelona, por su posible impacto en el desarrollo de futuros movimientos de plantilla y en la confección de las alineaciones para la próxima temporada. Según ha publicado la Press Association, el caso de Rashford se inscribe dentro de una serie de operaciones entre los grandes clubes europeos, donde las condiciones contractuales y las posturas institucionales suelen determinar el desenlace de los traspasos.

La Press Association destaca también que, mientras el Manchester United se muestra inflexible ante las condiciones pactadas para la eventual transferencia, el entorno de Rashford permanece atento a la evolución de la situación y a las posibilidades que puedan emerger al cierre del acuerdo de cesión. Esta negativa a renegociar representa una barrera para las aspiraciones del club catalán respecto a una rebaja o reestructuración del coste de fichaje.

El acuerdo actual entre Manchester United y FC Barcelona refleja las dinámicas habituales en los contratos de cesión con opción de compra en el fútbol internacional, donde el ejercicio de la compra definitiva depende de la voluntad y las circunstancias económicas de las partes implicadas. La posición expresada por los directivos ingleses, de acuerdo con la Press Association, fija un marco claro para los posibles pasos futuros en una negociación que sigue generando atención mediática y entre los aficionados de ambos clubes.