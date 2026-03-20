EEUU investiga a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Fuentes estadounidenses revelaron que la investigación sobre posibles vínculos entre Gustavo Petro y delitos relacionados con el tráfico de drogas se encuentra en una etapa preliminar y cuenta con respaldo directo de agencias federales como la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). De acuerdo con The New York Times, las fiscalías de los distritos de Manhattan y Brooklyn participan coordinadamente en estas pesquisas, centradas no solo en los presuntos lazos del presidente de Colombia con actividades de narcotráfico, sino también en el supuesto financiamiento ilegal de su campaña con recursos procedentes de la droga.

Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de avanzar en estas investigaciones en un contexto político colombiano marcado por la renovación presidencial, donde el candidato Iván Cepeda, identificado como cercano a Petro, figura como principal aspirante. Esta indagación coincide además con el reacomodamiento reciente en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, tras episodios de tensión y acusaciones intercambiadas, que incluyeron expresiones despectivas por parte del presidente estadounidense Donald Trump contra Gustavo Petro, amenazas de intervención militar y un posterior acercamiento protocolar signado por reuniones en la Casa Blanca.

El medio estadounidense detalló que las tensiones bilaterales alcanzaron momentos de particular tensión cuando Trump utilizó una retórica hostil hacia Petro, refiriéndose a él como ‘lunático con problemas mentales’ y, posteriormente, sugiriendo la posibilidad de una acción militar en Colombia, en el periodo previo a una operación contra el gobierno venezolano, desarrollada por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de 2026 que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Esta secuencia de eventos consolidó una pauta marcada por el mayor intervencionismo estadounidense en América Latina, un giro calificado en The New York Times como continuación de la histórica ‘Doctrina Monroe’.

En torno al impacto potencial de la investigación en el panorama político colombiano, The New York Times reportó que el proceso se produce en el marco de una campaña electoral donde el oficialismo busca la continuidad gubernamental respaldando la candidatura de Iván Cepeda. El periódico subrayó antecedentes de la administración Trump de influir de manera directa en procesos electorales regionales, como sucedió en Honduras, donde la ayuda estadounidense estuvo condicionada al triunfo de candidatos afines a su política exterior.

Las reacciones en Estados Unidos ante la revelación de la investigación incluyeron declaraciones del congresista republicano Carlos Giménez, quien integra la Comisión de Seguridad Nacional. En palabras citadas por The New York Times, Giménez celebró la noticia y aseguró que Petro ‘tendrá que enfrentar las consecuencias de su accionar ilegal ante la Justicia estadounidense’. El legislador insistió en que ‘los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño’, refiriéndose a la residencia presidencial, y manifestó su expectativa de que, desde el Congreso estadounidense, se concrete la ‘pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro’, a quien acusó de causar daños profundos a Colombia.

The New York Times examinó el trasfondo de la investigación, resaltando que tanto la DEA como el HSI se encuentran proveyendo información y asistencia operativa a las fiscalías de Nueva York, y que el caso gira en torno a denuncias de uso de fondos provenientes de la droga en la financiación de actividades políticas. Las fuentes citadas advirtieron que la pesquisa se mantiene en etapa inicial y que la recolección de pruebas sigue su curso mientras se producen las campañas y la actividad electoral en Colombia.

El medio estadounidense recordó además que el uso político de investigaciones federales estadounidenses en América Latina no representa una novedad, reflejando una continuidad de estrategias de presión política sobre gobiernos de la región catalogados como adversos a los intereses de la Casa Blanca. Según The New York Times, la administración Trump viene reforzando esta línea con una agenda exterior orientada hacia una mayor intervención directa en el hemisferio, como quedó evidenciado a finales de 2025 con episodios recientes en Venezuela y otras naciones.

La nota del diario neoyorquino también hizo referencia al efecto de estas acciones judiciales y políticas en la opinión pública colombiana, donde, de acuerdo con el testimonio de figuras estadounidenses como Giménez, existe descontento ante la figura de Petro y fuertes cuestionamientos a la actual administración. Además, The New York Times señaló que el desarrollo de esta investigación podría incidir en la percepción internacional sobre la gobernabilidad en Colombia y el nivel de involucramiento extranjero en sus asuntos internos, particularmente en períodos electorales.

El informe resaltó, finalmente, que las autoridades estadounidenses consideran que la investigación actual podría sentar un precedente en la cooperación interagencial y la coordinación internacional sobre delitos transnacionales en América Latina, fijando la atención en el desarrollo de la relación bilateral a corto y mediano plazo.