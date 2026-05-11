Capitán de Hondius pide privacidad para tripulantes y pasajeros y agradece su "paciencia"

Bruselas, 11 may (EFE).- El capitán del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, Jan Dobrogowski, pidió este lunes que se respete la privacidad de los tripulantes y pasajeros, y agradeció la "paciencia", la "disciplina" y la "bondad" que estos mostraron durante unas semanas que calificó de "extremadamente difíciles".

En un mensaje en vídeo compartido por la naviera, Dobrogowski alertó contra "imágenes y palabras sacadas de contexto" que "pueden ser muy dolorosas para las personas a bordo", especialmente cuando ya están sufriendo por el duelo, la preocupación y la incertidumbre".

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"Como capitán del Hondius, mi trabajo es dirigir a mi tripulación, cuidar de los pasajeros y hacer que el barco llegue seguro al puerto. Nuestra responsabilidad no acaba con la llegada a Canarias. Todos hemos sido parte de este viaje y no deseo otra cosa que tanto los pasajeros como la tripulación lleguen a casa sanos y salvos", dijo.

La imagen de Dobrogowski ya se viralizó hace unos días al publicarse un vídeo en el que anunciaba al pasaje el fallecimiento del primer pasajero afectado el pasado 12 de abril, cuando la causa de la muerte aún no era conocida y no había pruebas de que se tratase de un virus.

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"En nombre de Oceanwide Expeditions, mi tripulación y yo mismo, pido privacidad para los pasajeros, sus familias y nuestros tripulantes en este momento tan difícil", añadió en el comunicado en vídeo publicado hoy.

El capitán se mostró emocionado por la "paciencia, disciplina y bondad" que ha visto en sus pasajeros y equipo y agradeció la "unidad y fuerza silenciosa" que "ha demostrado todo el mundo a bordo".

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"Debo reconocer a mi tripulación por la valentía y resolución desinteresada que han mostrado una y otra vez en los momentos más complicados. No puedo imaginarme navegando estas circunstancias con un grupo mejor de gente, tanto pasajeros como tripulantes", aseguró Dobrogowski, quien transmitió asimismo las condolencias por las personas que han perdido la vida por el virus a bordo.

El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalizan este lunes la operación de desembarco de todo el pasaje del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus, que se declaró a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, con la salida de dos grupos de personas con destino a Países Bajos y Australia, tras lo cual se espera que el buque ponga rumbo a Róterdam.

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Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y al menos seis contagiados confirmados por la OMS, a los que se suman otros dos que dieron positivo este lunes en pasajeros repatriados este fin de semana desde Tenerife, un estadounidense y una francesa. EFE

(vídeo)

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