Agencias

Guterres afirma que no hay una "solución militar" para Cuba y pide "diálogo constructivo"

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Nairobi, 11 may (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este lunes que "no hay ninguna solución militar" para Cuba y pidió un "diálogo constructivo" tras las amenazas de invasión lanzadas contra el país caribeño por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos muy preocupados por la situación humanitaria en Cuba y creemos que no hay ninguna solución militar que se pueda buscar para Cuba. Necesitamos un diálogo constructivo para garantizar que el pueblo cubano no sigue sufriendo de manera tan dramática", señaló Guterres en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi.

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Guterres hizo estas afirmaciones después de que Trump asegurara el pasado día 1 que tomará el "control" de Cuba "casi de inmediato". EFE EFE

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