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Dos detenidos al intentar irrumpir en la principal base británica de submarinos nucleares

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La Policía británica ha anunciado este viernes la detención de dos personas por un intento de incursión en la base naval de Clyde, en la localidad escocesa de Faslane, donde se encuentran los submarinos nucleares de Reino Unido.

Los detenidos han sido identificados oficialmente como un hombre de 34 años y una mujer de 31 años. Ambos fueron arrestados a las 17.00, hora local (las 18.00 hora en España peninsular y Baleares) cuando intentaban entrar en la base, según ha informado la Policía de Escocia en un comunicado publicado por los medios británicos.

Un dato no confirmado oficialmente es que el hombre detenido es de origen iraní, según fuentes próximas a la investigación a Press Association.

La Marina británica ha anunciado que no habrá más comentarios al respecto a "la espera de que se resuelva la investigación en curso", según ha hecho saber un portavoz a Sky News.

Faslane alberga todos los submarinos nucleares de la Marina Real, incluidos los submarinos de misiles balísticos de la clase Vanguard, que transportan misiles nucleares Trident.

Los cuatro submarinos Vanguard son las únicas plataformas para las armas nucleares de Reino Unido y está previsto que sean reemplazados por los nuevos submarinos de la clase Dreadnought después de 2030.

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