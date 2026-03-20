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Cuba recibe 117 migrantes deportados desde EEUU

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Las autoridades cubanas han informado este jueves de la llegada de 117 nuevos ciudadanos deportados desde Estados Unidos, en el marco de los acuerdos migratorios establecidos entre las partes, lo que eleva la cifra a 427 personas desde principios de año.

Concretamente, en el vuelo procedente de Estados Unidos han retornado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana un total 89 hombres y 29 mujeres, según ha precisado el Ministerio del Interior cubano.

No obstante, de esos 427 ciudadanos, tres han sido "trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país", ha agregado la cartera en sus redes sociales.

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