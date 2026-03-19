Trump, tras el bombardeo iraní en un complejo de gas qatarí: "Israel no volverá a atacar el campo de South Pars"

Tras la ofensiva iraní sobre la planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar, la Guardia Revolucionaria de Irán ordenó evacuar cinco infraestructuras energéticas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, argumentando que estas instalaciones pasaron a ser consideradas “objetivos legítimos”. Según detalló la cadena Europa Press, las consecuencias directas incluyeron daños significativos en el complejo de Ras Lafan, tal como confirmó la petrolera QatarEnergy.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente al incremento de la tensión en Oriente Próximo. Trump advirtió que si Irán volvía a atacar a un país “inocente”, en alusión específica a Qatar, Estados Unidos ejercería una respuesta militar contundente sobre el yacimiento iraní de South Pars, declarando que lo destruiría “con una potencia sin precedentes para Irán”. El mandatario estadounidense manifestó esta posición a última hora del miércoles mediante una publicación en redes sociales.

La sucesión de ataques a instalaciones energéticas surgió a raíz de un bombardeo atribuido a Israel contra el yacimiento de South Pars, ubicado en Irán. Según publicó Europa Press, Trump aseguró que “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars”, pero condicionó esta afirmación a que Teherán se abstuviera de tomar represalias contra otros países de la región. El presidente matizó que solo daría luz verde a una acción de esa naturaleza si Irán optase por atacar nuevamente a naciones que, según sus palabras, no estuvieron implicadas en la escalada.

Trump enfatizó que la administración estadounidense “desconocía por completo” la existencia o preparación de ese ataque israelí al campo de South Pars. Añadió que Qatar tampoco tenía información ni participación en el incidente, ni “tenía idea de que iba a ocurrir”. Además, señaló que las autoridades iraníes actuaron sin certidumbre sobre los detalles del ataque a South Pars, por lo que consideró que la reacción de lanzar misiles sobre Ras Lafan en Qatar no estaba justificada.

En su explicación citada por Europa Press, Trump reconoció las implicaciones de autorizar un ataque de gran envergadura contra un activo energético de Irán, mencionando que “debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán”, mostró resistencia a autorizar ese nivel de violencia, aunque dejó claro que “no dudará” si nuevamente se ataca la planta de GNL qatarí.

La situación generó preocupación en Doha. Europa Press reportó que el gobierno de Qatar calificó el ataque israelí sobre South Pars como una acción “peligrosa e irresponsable” que ponía en riesgo la “seguridad energética global”. La respuesta iraní no se limitó a amenazas, pues la Guardia Revolucionaria emitió inmediatamente órdenes de evacuación para las instalaciones consideradas vulnerables en los países vecinos. QatarEnergy posteriormente confirmó los daños sufridos en Ras Lafan, uno de los principales complejos de gas natural licuado a nivel mundial.

Según la información recopilada por Europa Press, el episodio evidencia un aumento en la vulnerabilidad de la infraestructura energética en Oriente Próximo tras los ataques cruzados entre diferentes países. El señalamiento de Trump sobre la “vital importancia y valor” del campo de gas South Pars para Irán refuerza la gravedad que tendría una posible destrucción de la instalación en el contexto de una escalada militar.

Las declaraciones de Trump, recogidas por Europa Press, también subrayaron la intención estadounidense de diferenciar su posición de la israelí. El mandatario estadounidense insistió en que cualquier represalia directa de Washington dependería exclusivamente de nuevos ataques iraníes contra países que calificó como ajenos al conflicto.

La secuencia de acontecimientos, según consignó Europa Press, comenzó con el bombardeo israelí a South Pars, lo que derivó en la respuesta iraní contra una planta en Qatar. Esto motivó la implicación pública de Trump y su advertencia sobre la respuesta estadounidense en caso de futuras agresiones. La tensión subió entre los países del Golfo, y las recomendaciones de evacuación pusieron en alerta a múltiples operadores energéticos y a los gobiernos involucrados.

Durante su discurso en redes sociales, Trump dejó sin aclarar si la cooperación de Israel sería necesaria para llevar a cabo la acción militar que planteó como posible. Afirmó que Estados Unidos podría actuar “con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel” en caso de que las circunstancias lo requirieran.

Europa Press indicó también que autoridades de Qatar y otros actores regionales valoraron negativamente la escalada, considerándola potencialmente perjudicial para el suministro energético internacional, dada la importancia estratégica de las instalaciones y la interdependencia de los mercados en la región del Golfo Pérsico.