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Sony y la china Pop Mart confirman la película de Labubu y avanzan detalles del proyecto

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Pekín, 19 mar (EFE).- Sony Pictures y la firma china Pop Mart confirmaron este jueves el desarrollo de la película de Labubu, que dirigirá el británico Paul King, quien también coescribirá el guion junto a Steven Levenson, en un proyecto que combinará imagen real y animación digital.

La cinta se encuentra en fase inicial y adaptará el universo 'The Monsters', creado por el artista Kasing Lung, en el que se enmarca este personaje surgido en una serie de libros ilustrados publicados a partir de 2015.

El proyecto contará también con la participación del propio Lung como productor ejecutivo, junto a un equipo en el que figuran Michael Schaefer ('The Martian') y Wenxin She ('Un amigo extraordinario'), mientras que Brittany Morrissey supervisará el desarrollo por parte de Sony Pictures, informó la compañía china en un comunicado.

Medios especializados como The Hollywood Reporter adelantaron el pasado diciembre que Sony había adquirido los derechos cinematográficos de Labubu y que King se haría cargo de la dirección del filme, en lo que suponía el primer paso para llevar al cine esta propiedad intelectual surgida en China.

King se ganó una gran popularidad, además de varias nominaciones a los premios BAFTA, por dirigir y coescribir las dos primeras películas de 'Paddington', además de ser realizador de 'Wonka'.

Labubu forma parte de una línea de figuras coleccionables comercializadas por Pop Mart, una compañía china que ha expandido este tipo de productos a mercados internacionales mediante un modelo basado en ediciones limitadas y distribución en tiendas físicas y máquinas expendedoras. EFE

(foto)

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