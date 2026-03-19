San Mamés, penúltima parada de la FIFA en su recorrido por las sedes del Mundial 2030

Representantes de la FIFA evaluaron las condiciones del estadio San Mamés de Bilbao, como parte del proceso avanzado para definir las sedes definitivas del Mundial masculino de fútbol de 2030. Según señaló El País, esta revisión forma parte de la fase final de inspecciones que la organización internacional realiza en escenarios españoles que podrían figurar entre los protagonistas de la cita deportiva global, donde España compartirá el evento como anfitrión junto a Portugal y Marruecos.

El medio El País detalló que la visita al estadio bilbaíno sucedió después de recorridos previos por otras ciudades españolas candidatas, incluyendo Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla. El estadio San Mamés, que actualmente puede recibir a 53.331 espectadores y es la sede principal del Athletic Club, fue el centro de atención de la delegación de expertos del máximo organismo futbolístico. Durante la inspección, los delegados de FIFA estuvieron acompañados por una comitiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), liderada por Eduard Dervishaj, director de Relaciones Internacionales de la federación.

Según reportó El País, el estadio de San Mamés experimentó una completa renovación que concluyó en septiembre de 2013, luego de tres años de obras. El proceso de modernización se dividió en dos etapas: la primera abarcó la construcción de los dos laterales y uno de los fondos, mientras que la segunda incluyó tanto la edificación del fondo restante como la puesta en servicio de los palcos VIP. Gracias a estas reformas, la instalación cumple actualmente con altos estándares de infraestructura, un requisito fundamental a la hora de ser considerado para torneos internacionales de la magnitud del Mundial.

El recorrido de la delegación de la FIFA por Bilbao representa la penúltima visita de la organización en su itinerario español antes de trasladarse a otros países involucrados en la celebración conjunta del evento. Según consignó El País, tras finalizar las inspecciones en los estadios de España, el grupo de trabajo de FIFA prevé desplazarse hacia Portugal y Marruecos para continuar el análisis de los diferentes recintos propuestos como sedes oficiales.

El Mundial masculino del año 2030 no solo tendrá partidos en España, Portugal y Marruecos. De acuerdo con la información proporcionada por El País, Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán los encuentros iniciales del torneo, en conmemoración del centenario del primer Mundial celebrado en 1930. Esta decisión dotará a la próxima edición mundialista de un carácter especial, con la participación de seis países en el desarrollo integral del campeonato.

El País informó que el objetivo de estas visitas técnicas es verificar que los estadios candidatos presenten condiciones óptimas en aspectos como capacidad, instalaciones auxiliares, accesibilidad, tecnología y seguridad, elementos clave para la selección y posterior asignación de sede oficial por parte de la FIFA. Las autoridades locales y representantes de las federaciones nacionales participan activamente para facilitar el proceso y demostrar la idoneidad de las infraestructuras propuestas.

San Mamés, conocido por su moderna arquitectura y larga tradición futbolística, constituye uno de los principales candidatos españoles para albergar partidos de la Copa Mundial 2030. La candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos se destaca por su amplia capacidad hotelera y de servicios, sus infraestructuras de transporte y la experiencia acumulada en la organización de grandes eventos deportivos, mencionó El País.

En paralelo a la evaluación de la FIFA, las autoridades regionales y la propia RFEF subrayan la relevancia económica, social y deportiva que significa participar como sede de un evento del alcance del Mundial. Según publicaron diversos medios, la presencia del fútbol internacional en ciudades como Bilbao representa además una oportunidad para la proyección global y el desarrollo local derivado del movimiento de aficionados y recursos.

Las inspecciones de la FIFA continuarán en las próximas semanas en los otros dos países coorganizadores, mientras se aproxima el momento de la decisión definitiva de qué estadios formarán parte del evento que marcará el centenario de los mundiales de fútbol. La selección final de sedes quedará establecida tras culminar este riguroso proceso de visitas, donde cada instalación es evaluada en función de los máximos estándares exigidos por la organización internacional.