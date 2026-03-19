Parlamentarios de Irán proponen imponer el pago de tasas a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz

Un grupo de parlamentarios de Irán han propuesto un plan para imponer el pago de tasas a los barcos que pasen a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio internacional, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Estamos impulsando un plan en el Parlamento según el cual los países estarán obligados a pagar impuestos y tasas a la República Islámica de Irán si el estrecho de Ormuz es usado como una ruta segura para el tráfico de buques, energía y alimentos", ha dicho el diputado Somayé Rafiei, según ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.