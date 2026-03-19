Exteriores y La Caixa impulsan un programa para llenar de arte contemporáneo las embajadas españolas en Europa

La próxima apertura de una exposición centrada en la pintura y la escritura de creadores españoles del siglo XX, bautizada como “Fragmentos, citas y pasajes. Colección de Arte Contemporáneo” de la Fundación 'La Caixa', constituye el primer paso visible de un convenio que busca difundir el arte contemporáneo nacional en las capitales más destacadas de Europa. Según reportó el medio, la muestra inicial podrá visitarse en la embajada de España en Berlín durante los próximos meses, extendiéndose hasta el otoño. Posteriormente, está previsto que el ciclo expositivo siga su recorrida por las embajadas de París, Londres y Bruselas, aunque las fechas para estas etapas aún no han sido anunciadas.

Este programa cultural surge de un acuerdo estratégico firmado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación 'La Caixa', una de las entidades filantrópicas con mayor impacto en el continente, comprometida con el desarrollo social y la cultura. Según detalló el departamento que dirige José Manuel Albares y publicó el medio, el propósito es acercar al entorno diplomático internacional una selección representativa de la Colección de Arte Contemporáneo de la fundación, permitiendo así mayor visibilidad a la creación artística española actual fuera de las fronteras nacionales.

El pacto contempla la movilidad de algunas de las obras más emblemáticas del panorama artístico nacional, siguiendo un plan de itinerancias plurianual por ciudades europeas clave. Según publicó el medio, la elección de las embajadas como sedes para las exposiciones refleja la voluntad de transmitir la riqueza y la diversidad del arte español allí donde se toman decisiones políticas y culturales relevantes a nivel continental.

La primera exposición resulta significativa por el conjunto de artistas y obras seleccionados. Según consignó el medio, el recorrido arranca con “Le lion” (1925) de Joan Miró, obra que representa una de las etapas iniciales de su exploración surrealista. A esta pieza le siguen trabajos de Joan Ponç y Modest Cuixart, integrantes del grupo Dau al Set, quienes figuran entre los primeros en apartarse de las corrientes oficiales hacia sensibilidades cercanas a lo onírico y experimental.

La exposición incluye además “El beso - Maternidad” (1951) de Eudald Serra, pionero de la vanguardia escultórica en la posguerra, así como obras representativas de miembros del colectivo El Paso y del informalismo, como Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Gustavo Torner y Antoni Tàpies, artistas que abrieron las puertas al reconocimiento internacional del arte español de los años cincuenta y sesenta. También forman parte del itinerario piezas abstractas y personales de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, dos figuras de referencia en la escultura española contemporánea. El cierre del recorrido lo marca la escultura “Menina-Miró” (1976), creación del equipo Crónica, que aborda el nuevo realismo europeo a partir de enfoques críticos e irónicos.

De acuerdo con la información publicada, la organización de estas exposiciones respeta criterios de sostenibilidad y eficiencia en todas sus fases, desde la selección de materiales con bajo impacto ambiental hasta la adopción de diseños modulares que optimizan recursos y facilitan el traslado y montaje en las distintas sedes diplomáticas. Las tareas de instalación quedarán en manos de un equipo reducido y altamente especializado, conformado mayoritariamente por montadores y diseñador españoles, junto a técnicos de los países anfitriones, con la intención de minimizar los desplazamientos y favorecer las economías locales.

El acuerdo, detalló el medio, también pretende subrayar el compromiso de ambas instituciones con el fomento del talento artístico nacional y la proyección internacional de las artes plásticas españolas, elementos que según el ministro Albares resultan esenciales para la diplomacia cultural y el diálogo entre países. Además de exhibir obras de artistas reconocidos, la muestra se apoya en un cuidadoso proceso curatorial, pues las piezas que integran las colecciones circulan habitualmente entre los principales museos y han recibido atención en publicaciones especializadas, lo que refuerza la proyección y el prestigio internacional del arte español contemporáneo.

La Fundación 'La Caixa', como señala el medio, cuenta con una de las colecciones más amplias y variadas del país, caracterizada por una apuesta por la innovación y la diversidad de lenguajes y formatos. A través de este tipo de colaboraciones institucionales, la entidad potencia la visibilidad de esa riqueza y refuerza la imagen de España como país promotor de la cultura y de las prácticas artísticas con mirada de futuro. La propuesta de exposiciones temporales en sedes diplomáticas permite, además, explorar nuevas vías para el acceso al arte y generar espacios de reflexión y encuentro intercultural en el marco de la Unión Europea y más allá de ella.