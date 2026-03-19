El precio del petróleo cae hasta los 106 dólares tras repuntar durante la jornada

La crisis en Oriente Próximo ha provocado la paralización casi total del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía por la que transitaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes. Según publicó el medio, diversos buques han evitado la zona tras las recientes amenazas de bombardeos provenientes de Irán, situación que ha dejado más de una decena de embarcaciones dañadas. Este contexto ha devenido en una alta volatilidad en las cotizaciones internacionales del crudo, con movimientos de precios que han resurgido a raíz de nuevos ataques a infraestructuras energéticas y de la escalada regional.

De acuerdo con el reporte, el Brent, referencia en Europa, descendía a menos de 105 dólares hacia las 20:20 horas, aunque repuntaba hasta los 106 dólares poco después, tras haberse ubicado anteriormente en niveles por encima de los 118 dólares. Este valor se sitúa levemente por debajo del récord de la semana pasada, cuando se acercó a los 119 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), indicador principal en Estados Unidos, mostró una caída por debajo de los 93 dólares por barril, para posteriormente remontar hasta los 94 dólares, después de haber alcanzado un máximo en la sesión de 98,70 dólares.

El medio detalló que estas notorias fluctuaciones en los precios han coincidido con ataques recientes a infraestructuras energéticas en Oriente Próximo. Según consignó el mismo, los bombardeos realizados este miércoles por fuerzas israelíes contra el yacimiento de gas de South Pars, que comparten Irán y Catar, desencadenaron la respuesta del gobierno iraní con nuevos ataques dirigidos a un complejo de gas natural licuado en la localidad catarí de Ras Laffan. Este enfrentamiento directo ha intensificado la inestabilidad en los mercados y ha repercutido en el comportamiento de los precios internacionales del crudo.

Ante el agravamiento del conflicto y las repercusiones sobre el suministro mundial de energía, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, según reportó la fuente. Esta medida representa el mayor volumen liberado en la historia de la organización. Dentro de este marco, Estados Unidos destinará 172 millones de barriles de sus reservas y España contribuirá con la liberación de 11,5 millones de barriles, una acción que busca atenuar la presión sobre los precios.

El comportamiento errático del mercado petrolero se viene registrando desde el inicio de las hostilidades en la región. Los precios del Brent escalaron a un máximo de 119 dólares por barril la semana anterior, en marcado contraste con los 72 dólares que cotizaba antes de los recientes bombardeos sobre territorio iraní. Esta trayectoria ascendente se ha visto acompañada por interrupciones masivas en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, considerado clave para el flujo mundial de hidrocarburos.

En términos de política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) optó durante la jornada de este jueves por mantener estables los tipos de interés. Esta decisión obedece a la incertidumbre en torno a los efectos del conflicto sobre la inflación, cuyas proyecciones fueron ajustadas al alza, al igual que el deterioro esperado en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Según consigna la fuente, otros bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra también postergaron cualquier ajuste en los tipos de interés, debido a la falta de claridad sobre el impacto que la crisis energética pueda tener en la economía global.

El contexto internacional también se ha visto influido por decisiones en el ámbito militar y de defensa. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que solicitará ante el Congreso una partida de 200.000 millones de dólares (174.100 millones de euros) para financiar la ofensiva en Irán, según declaró en el balance a veinte días del inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel. Hegseth justificó la solicitud señalando: “Hace falta dinero para eliminar a los malos”, y subrayó que, pese a las circunstancias, las acciones se desarrollan “conforme el plan”.

En sintonía con este escenario de escalada bélica, la Administración Trump autorizó la posible venta de armamento a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por un total que supera los 15.000 millones de dólares (13.000 millones de euros), con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa de estos países frente a la creciente tensión regional.

El medio informó que la volatilidad registrada en el mercado energético internacional sigue perceptible en las variaciones continuas del Brent y el WTI, mientras que los gobiernos y organismos internacionales buscan contener el impacto en los precios y reducir la incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el crecimiento económico mundial. La situación permanece sujeta a la evolución del conflicto y a nuevas respuestas tanto militares como diplomáticas que puedan surgir en las próximas jornadas.