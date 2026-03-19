Badosa vuelve superando su estreno en Miami y Jódar suma su primera victoria en un Masters 1000

El regreso de Paula Badosa al circuito se vio reforzado por el hecho de que, la semana previa a su participación en el torneo WTA de Miami, alcanzó las semifinales del WTA 125, una categoría equivalente a los torneos Challenger, donde fue derrotada por la canadiense Bianca Andreescu. Según informó el medio Europa Press, la tenista española superó su estreno en Miami imponiéndose a Aliaksandra Sasnovich, de Bielorrusia, en un duelo marcado por los altibajos en el marcador.

Badosa venció a Sasnovich, ubicada en el puesto 109 del ranking mundial, con un resultado de 7-5 y 6-3, en el marco de la primera ronda del WTA 1000 celebrado en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, la jugadora catalana debió reaccionar ante dos quiebres en contra durante el primer set. Finalmente, logró asegurar la manga inicial al concretar un tercer quiebre en el momento en que la bielorrusa servía para llevar el desenlace a un desempate. La española también salvó una pelota de quiebre en ese tramo decisivo.

Durante el segundo parcial, el partido mantuvo la igualdad hasta el 3-3, momento en el cual Badosa consiguió un nuevo quiebre que le permitió encaminar su victoria y avanzar a la segunda fase del torneo. Según consignó Europa Press, en dicha instancia enfrentará a la joven estadounidense Iva Jovic.

La jornada en el torneo de Miami también ofreció la primera victoria en un Masters 1000 para el joven Rafa Jódar, quien avanzó desde la fase previa. El español derrotó al alemán Yannick Hanfmann, también procedente de la previa, en un encuentro a tres sets, con parciales de 6-4, 4-6 y 6-1. Europa Press detalló que el siguiente rival de Jódar será el italiano Lorenzo Musetti, el cuarto cabeza de serie en el certamen.

El medio Europa Press reportó que Roberto Bautista Agut, jugador oriundo de Castellón, también consiguió avanzar a la segunda ronda en el torneo de Florida tras imponerse al australiano James Duckworth en un encuentro muy disputado. Bautista se llevó los sets por 7-6(3) y 7-6(4), y durante el primer set debió afrontar un quiebre en contra y salvar dos bolas de set. Su próximo rival en la competencia será el ruso Karen Khachanov.

Los resultados obtenidos por los representantes españoles en la jornada de Miami ofrecen distintas perspectivas para la continuidad del torneo. El desempeño de Badosa, tras una etapa en categorías menores, refuerza las expectativas sobre su estado físico y mental en el circuito de mayor exigencia. Europa Press enfatizó el valor anímico de su triunfo inicial en el WTA 1000 de Florida.

En el caso de Jódar, la conquista de su primer partido en un Masters 1000 marca un avance en su joven carrera y abre una posibilidad de medirse ante exponentes de mayor experiencia como Musetti. Europa Press recogió el dato de que tanto Jódar como su rival vencido habían atravesado la fase clasificatoria previa, lo que añade contexto sobre su enfrentamiento en el cuadro principal del torneo.

Por su parte, Bautista Agut consiguió avanzar tras superar un partido ajustado y tendrá la oportunidad de enfrentarse a un contrincante ruso de alto perfil en la siguiente ronda, según puntualizó Europa Press. Las actuaciones de los tenistas españoles en Miami reflejan el estado actual de sus trayectorias deportivas y las expectativas de sus próximos compromisos directos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.