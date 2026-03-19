Agencias

Argentinos en Baleares organizan exposiciones y proyecciones contra el golpe militar de Videla

Durante la última semana de marzo, el colectivo Redsistencia impulsa actividades gratuitas en Palma para recordar a víctimas de dictaduras, incluyendo exposiciones, documentales, debates y muestras artísticas, en colaboración con Memòria de Mallorca y destacadas figuras de derechos humanos

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La exposición conjunta que tendrá lugar en el Centre Flassaders de Palma integrará dos muestras que relacionan la experiencia del franquismo en España y la dictadura militar argentina. La primera, 'Luciérnagas', ha sido desarrollada por el colectivo Redsistencia, compuesto por argentinos residentes en Baleares, y se centrará en la memoria de las personas represaliadas por el franquismo. Junto a ella, Memòria de Mallorca presentará 'Sense oblit', que establece vínculos con las historias de familiares de detenidos y desaparecidos durante la Junta Militar argentina. Ambas exposiciones estarán abiertas al público desde el lunes 23 de marzo a las 19:00 horas, y permanecerán accesibles de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas hasta el 30 de marzo. Según consignó el colectivo en un comunicado, todas las actividades se ofrecen sin costo para quienes deseen asistir.

De acuerdo con la información divulgada por Redsistencia, estas iniciativas se desarrollarán durante la semana del 23 al 30 de marzo con el objetivo de conmemorar el 50 aniversario del golpe militar encabezado por Rafael Videla en Argentina y sensibilizar sobre las consecuencias de la dictadura. El programa detalla que, además de las exposiciones, habrá proyecciones de documentales y actividades musicales dirigidas a toda la comunidad.

Según detalló la asociación a través de su comunicado, una de las actividades destacadas será la proyección del documental 'Norita', que aborda la vida de Nora Morales de Cortiñas, militante y referente en la defensa de los derechos humanos en Argentina. La pieza audiovisual realiza un recorrido desde la dictadura argentina hasta la actualidad, mostrando el trabajo y la lucha por la verdad y la justicia en ese país.

La agenda continuará con un coloquio sobre memoria y democracia. El medio organizador informó que en este espacio participarán Capilla Guzmán, directora de la Oficina para la Igualdad de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Maria Antònia Oliver en representación de Memòria de Mallorca, así como integrantes del colectivo argentino Redsistencia. El debate, según reportó el colectivo, buscará reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y los procesos democráticos, compartiendo perspectivas y experiencias de quienes han vivido o estudiado contextos de represión y resistencia.

El programa concluirá con un encuentro artístico y cultural en el Ateneu Sa Fonera. Según publicó el colectivo, en esta celebración se combinarán música en vivo, juegos y proyecciones audiovisuales para conmemorar dos años de la fundación de Redsistencia. Esta última actividad reunirá tanto a integrantes del colectivo como a otras personas interesadas en la memoria histórica, el arte y la defensa de los derechos humanos.

El medio organizador expresó que la colaboración entre Redsistencia y Memòria de Mallorca permite visibilizar vivencias compartidas entre la ciudadanía española y argentina, enlazando relatos de represión y resistencia en ambas regiones. Además, resaltó el esfuerzo por mantener el acceso libre y gratuito a todas las propuestas, reafirmando el propósito de acercar estos relatos a nuevas generaciones y contribuir al debate público sobre derechos humanos y democracia.

En su comunicado, la organización recordó que el ciclo de actividades no solo aborda las secuelas de la Junta Militar argentina, sino que también busca generar un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes colectivos y comunidades que comparten el compromiso con la memoria histórica. Las exposiciones y eventos contarán con la participación de destacadas figuras del ámbito universitario y de la defensa de los derechos humanos en las Islas Baleares, sumando variedad de perspectivas al programa.

Tal como informó Redsistencia, la programación para la última semana de marzo ofrece una agenda variada en Palma con el objetivo de recordar a las víctimas de dictaduras. Tanto la propuesta artística como las actividades de debate y reflexión permiten una aproximación múltiple a los procesos históricos que han marcado a España y Argentina en materia de derechos humanos.

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