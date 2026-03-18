UNICEF alerta del impacto de una "interrupción" de su ayuda a Gaza tras la suspensión decretada por Israel

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha confirmado este miércoles una "investigación interna" sobre las denuncias de Israel en torno a un supuesto de contrabando en un envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que ha llevado a las autoridades israelíes a suspender estos envíos, al tiempo que ha alertado del impacto de "cualquier interrupción" sobre la crisis humanitaria que sufre la población del enclave palestino.

"El 17 de marzo de 2026, UNICEF fue informado por las autoridades israelíes de que se habían encontrado botellas de tabaco y nicotina dentro de un envío de kits de higiene de UNICEF transportado hacia Gaza por un transportista comercial", han indicado fuentes de UNICEF en declaraciones concedidas a Europa Press.

"Nos tomamos esta alegación muy en serio. Tan pronto como UNICEF fue informado, se inició una investigación interna completa sobre el caso", han dicho, antes de recalcar que el organismo "mantiene una política de tolerancia cero respecto a la inclusión de artículos no declarados en nuestros envíos humanitarios".

Así, han lamentado que, pese a las "medidas preventivas" ya en marcha, "en ocasiones se producen intentos de introducir este tipo de artículos de contrabando en envíos de agencias humanitarias", motivo por el que ha pedido a las autoridades de los Estados implicados en estos envíos que "mejoren la detección de artículos ilícitos, lo que permitiría a UNICEF abordarlo con los contratistas correspondientes".

"Queremos subrayar también que los suministros humanitarios entregados por UNICEF son vitales para los niños y niñas y sus familias en Gaza", han destacado estas fuentes, que han hecho hincapié en que "cualquier interrupción corre el riesgo de agravar aún más una situación ya crítica para la población civil".

Estas declaraciones llegan después de que el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), una autoridad militar dependiente del Ministerio de Defensa israelí encargada de política y seguridad en Gaza y Cisjordania, anunciara la suspensión de los envíos de ayuda hacia Gaza procedentes de Egipto y coordinados por UNICEF ante un presunto "intento de contrabando de productos de tabaco y nicotina" en el cruce de Kerem Shalom.

"Durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, junto con representantes de la CLA de Gaza (la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza) se encontraron botellas que contenían sustancias de nicotina ocultas dentro de cajas de kits de higiene", dijo el COGAT a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En este sentido, esgrimió que este suceso "constituye una grave violación de los mecanismos que rigen la entrada de ayuda humanitaria y que actores hostiles intentan continuamente explotar" este tipo de suministros "con fines ilícitos", incluyendo "el uso de las operaciones de la agencia para el contrabando de productos de tabaco a la Franja de Gaza".

"La suspensión permanecerá vigente hasta que la agencia proporcione los resultados de una investigación completa, así como una respuesta oficial al respecto", apuntó el COGAT, que agregó que "se intensificarán las medidas de control" ante "cualquier intento de contrabando a través de los pasos fronterizos".

Israel ha impuesto duras restricciones a la entrada de ayuda a Gaza al hilo de la ofensiva lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre incumplimientos de las cláusulas humanitarias del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado que desde el alto el fuego en vigor a raíz del citado acuerdo se han registrado 673 muertos y 1.799 heridos por ataques de Israel, mientras que esta cifra aumenta a 72.249 "mártires y 171.898 heridos desde el inicio de la ofensiva en respuesta al 7-O, que dejó unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial.