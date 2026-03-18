Mueren tres militares por una "explosión accidental" durante una operación cerca de la frontera con Gambia

El Ejército de Senegal reportó que el 17 de marzo ocurrió una “explosión accidental” en el marco de una operación para eliminar plantas de cannabis índica en Sindian, en la región de Casamanza, situada al sur del país y cercana a la frontera con Gambia. Esta operación, iniciada aproximadamente una semana antes del incidente, tenía como propósito desmantelar cultivos ilegales y actuar contra grupos armados dedicados a ese tipo de actividades. Según informó el propio Ejército mediante un comunicado difundido en redes sociales y recogido por diferentes plataformas de noticias, el balance fue de al menos tres militares fallecidos y otros tres heridos.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Ejército senegalés, el operativo formaba parte de una serie de intervenciones orientadas a garantizar la seguridad y estabilidad en la región. En el mensaje institucional, las autoridades militares describieron el episodio como un “desgraciado accidente” que se produjo mientras las tropas participaban en tareas de erradicación de plantaciones ilícitas. Además, el comunicado agregó que hasta el momento, las acciones llevadas a cabo habían tenido como resultado la "neutralización de numerosos individuos pertenecientes a bandas armadas dedicadas al cultivo de cannabis y que amenazan la tranquilidad de las poblaciones".

La región de Casamanza ha sido escenario recurrente de operativos de las fuerzas de seguridad contra el tráfico de drogas y el comercio ilegal. En los últimos años, la situación de seguridad en este territorio registró mejoras notables tras la firma de un acuerdo de paz en 2022 entre el gobierno de Senegal y el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza (MFDC), grupo armado separatista que históricamente buscaba la autonomía de la zona, detalló el medio.

Según publicó la prensa local, el Ejército senegalés también confirmó recientemente la muerte de otro militar en la misma región, en el entorno de Kadialock. En esa ocasión, el fallecimiento se produjo luego de un enfrentamiento con un grupo de individuos armados, también relacionado con las operaciones antidroga desplegadas por las fuerzas armadas senegalesas.

El medio detalló que la ofensiva de seguridad ejecutada en la zona responde a la presencia de bandas armadas que aprovechan la frontera entre Senegal y Gambia para actividades de tráfico y producción ilegal de cannabis. Estas operaciones, según las fuentes castrenses citadas, continuarán desarrollándose hasta recuperar la tranquilidad en las áreas afectadas.

La coyuntura política en Casamanza también cambió a partir de la elección de Ousmane Sonko como primer ministro en 2024. Sonko acumuló experiencia al haber sido alcalde de Ziguinchor, localidad principal de la región. Durante su gestión, criticó la escasa representación de Casamanza en las instancias nacionales, resaltando la percepción de abandono institucional que predominaba previamente. Su llegada al gobierno contribuyó, según informaron medios y analistas, a aliviar tensiones políticas y sociales en la región.

Las fuentes oficiales aseguraron que las operaciones contra los cultivos ilícitos y los grupos armados proseguirán, con el objetivo de enfrentar el tráfico de drogas y mejorar la seguridad local. Desde hace varios años, fuerzas de seguridad de Senegal ejecutan decenas de despliegues en la zona sur del país, principalmente para neutralizar actividades de comercio ilegal y reforzar la autoridad del Estado. Si bien el acuerdo de paz de 2022 trajo avances en materia de estabilidad, los incidentes recientes, como el ocurrido en Sindian, demuestran la persistencia de desafíos en ámbitos de seguridad y gobernabilidad.

Según consignó el Ejército, los incidentes de violencia y las fatalidades entre el personal militar reflejan la complejidad de las operaciones en Casamanza. Los comunicados institucionales consultados por la prensa subrayan la determinación de las fuerzas armadas en proseguir con la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, además de brindar protección a las poblaciones locales frente a la actividad de bandas armadas.

La intervención actual surge en un contexto donde la pacificación se consolida gradualmente, pero donde persisten focos de tensión ligados tanto a antiguos reclamos separatistas como a las redes criminales dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades insisten, de acuerdo con los comunicados citados, en que estas iniciativas buscan restablecer el control gubernamental, garantizar la seguridad y prevenir nuevas amenazas contra la estabilidad de las comunidades en el sur senegalés.