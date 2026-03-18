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Miembros del CIBERONC hallan un posible biomarcador molecular que predice recaídas en el cáncer de endometrio más común

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Un equipo de científicos del área de Cáncer del Centro de investigación Biomédica en Red (CIBERONC) ha identificado un posible biomarcador molecular que predice la recaída en el cáncer de endometrio más común, el carcinoma de endometrio de bajo grado, lo que ha hallado por mediación de un estudio colaborativo.

Según han expuesto los investigadores, este biomarcador es determinante para la gestión de este tipo de enfermedad oncológica. Así se ha expuesto en este trabajo, publicado en la revista especializada 'International Journal of Gynecological Cancer', que revela que la presencia de múltiples copias del gen MDM4 es un indicador fiable de riesgo de recaída en pacientes con este cáncer y en estadios tempranos.

El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en países desarrollados, según se ha indicado en este estudio, que ha sido realizado por especialistas en Anatomía Patológica y Oncología, y coordinado por la investigadora del CIBERONC en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Belén Pérez-Mies. El mismo es fruto de la tesis doctoral de Esther Moreno y ha contado con la colaboración de otros grupos de este CIBER, entre ellos miembros del Hospital Universitario La Paz de la capital de España.

Esta investigación ha analizado el comportamiento del gen MDM4, cuya función principal es inhibir a la proteína p53 (conocida como el guardián del genoma por su capacidad para prevenir el cáncer). "Cuando el gen MDM4 se amplifica, la célula pierde su capacidad de control, lo que facilita que el tumor sea más agresivo y propenso a volver a aparecer", ha explica Pérez-Mies.

GEN MDM4

"Hemos identificado que la amplificación del gen MDM4 actúa como un predictor de riesgo", ha continuado, para añadir que "se detectó en el 16,7 por ciento de los tumores analizados, pero su presencia fue drásticamente superior en pacientes que sufrieron recaídas (28,9%) frente a las que no (4,5%)".

A juicio de los expertos, un aspecto fundamental para la práctica clínica es la concordancia del 100 por cien hallada entre la biopsia inicial y la cirugía final, lo que permite conocer el perfil de riesgo de la paciente de forma precoz, incluso antes de la cirugía definitiva.

La detección se realiza mediante la técnica 'FISH', herramienta estandarizada y disponible en la mayoría de los laboratorios de Patología, lo que garantiza una implementación sencilla e inmediata en los hospitales para mejorar el manejo personalizado de la enfermedad.

Este hallazgo es especialmente relevante para las pacientes dentro del grupo molecular denominado 'NSMP' (Perfil Molecular No Específico), el más numeroso y difícil de clasificar hasta la fecha. "Poder identificar de antemano a estas pacientes de alto riesgo nos permite ser más proactivos", ha afirmado el equipo de investigación.

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