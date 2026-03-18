Meta eliminará Horizon Worlds de Quest a partir del 15 de junio y se centrará en las aplicaciones para móviles

La función Hyperscape Capture, todavía en fase beta, dejará de incorporarse en Horizon Worlds desde el 24 de marzo, según explicó Meta en su foro oficial. Hasta ese momento, los usuarios podrán seguir consultando sus capturas previas desde la biblioteca de aplicaciones de Quest, pero ya no tendrán la posibilidad de compartir ese contenido, invitar a otros participantes ni visualizarlo de manera grupal tras el cambio. Esta medida forma parte de un proceso más amplio de reestructuración que implica el final del soporte de la plataforma de realidad virtual Horizon Worlds en los dispositivos Quest, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la estrategia de metaverso de la compañía, tal como informó Meta y detalló el medio.

El medio informó que a partir del 31 de mayo Horizon Worlds dejará de aparecer en la tienda de aplicaciones Quest, y el 15 de junio la plataforma será retirada definitivamente para estos dispositivos. La decisión se inscribe en el contexto del giro estratégico que Meta adoptó en febrero para orientar el desarrollo de Horizon Worlds hacia los dispositivos móviles, abandonando su integración principal con sus visores de realidad virtual Quest. El objetivo es optimizar las experiencias para teléfonos y expandir la base de usuarios, según ilustró la compañía en las comunicaciones con su comunidad.

Hasta la fecha límite informada, los usuarios de Quest tendrán acceso a la mayoría de los mundos disponibles en Horizon Worlds. Sin embargo, los espacios Horizon Central, Events Arena, Kaiju y Bobber Bay dejarán de estar disponibles específicamente desde el 31 de mayo, limitando así algunas opciones antes de la eliminación total de la plataforma en este soporte. Meta aclaró que, tras el 15 de junio, quienes usaban Quest deberán recurrir a la aplicación móvil Meta Horizon para acceder a los mundos optimizados, con la promesa de mantener ciertos contenidos y funcionalidades en este nuevo formato.

Además de los cambios en el acceso y la disponibilidad de mundos, Meta implementará modificaciones en el servicio de suscripción Meta Horizon Plus (MH+). A partir del 31 de marzo, los beneficios exclusivos de la suscripción, como créditos Meta, artículos cosméticos, prendas para avatares y compras realizadas dentro del juego, dejarán de estar disponibles. No obstante, la suscripción mantendrá su núcleo de beneficios esenciales, y los juegos mensuales que forman parte del programa no experimentarán cambios, según detalló Meta en su anuncio.

Este giro estratégico que reportó el medio busca fortalecer la presencia de Meta Horizon Worlds en el entorno móvil, desplazando parte del peso que antes recaía en su ecosistema de realidad virtual hacia experiencias que resulten más accesibles en teléfonos. Meta acompañó la información oficial con detalles enfocados a mitigar el impacto de la transición, precisando los plazos y las alternativas que quedan a disposición de los usuarios.

Durante la fase final de soporte, los usuarios podrán conservar sus creaciones y memorias de la plataforma a través de las bibliotecas de Quest, aunque algunas funciones colaborativas y compartidas dejarán de estar disponibles. Tal como consignó Meta en su foro, estas acciones responden a la necesidad de adaptar sus servicios a una estrategia digital que prioriza la universalidad y la optimización en dispositivos móviles, dejando atrás, al menos por el momento, la exclusividad de acceso a través de la realidad virtual de Quest.