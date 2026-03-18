Makoke, tras la suspensión de su juicio con Kiko Matamoros: "Estoy tranquila, confío en la Justicia"

La defensa de Makoke presentó recientemente un extenso informe pericial acompañado de numerosa documentación ante la Audiencia Provincial, circunstancia que llevó al fiscal del caso a solicitar más tiempo para revisar estas nuevas pruebas. Según informó el medio, esta acción motivó el aplazamiento del juicio que involucra a Makoke y Kiko Matamoros, reprogramando la audiencia para el próximo 17 de abril.

El proceso judicial, según publicó el medio, estaba previsto para celebrarse este miércoles 18 de marzo. Kiko Matamoros y su exesposa Makoke enfrentan sendas acusaciones por presunta ocultación de bienes con el fin de eludir el pago de una deuda superior a 1 millón de euros con la Agencia Tributaria. Las peticiones del Ministerio Fiscal incluyen penas de cinco años de prisión para Matamoros y cuatro años para Makoke, además de indemnizaciones de 636.697 y 471.900 euros respectivamente. A estas cantidades se suman multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke.

Tal como detalló el medio, ambos acusados se presentaron en la sede judicial acompañados por familiares cercanos. Makoke acudió junto a su prometido, Gonzalo, y a su hijo Javier Tudela. Por su parte, el colaborador televisivo Kiko Matamoros llegó en solitario. Antes de ingresar a la sala, tanto Makoke como Matamoros manifestaron ante los medios su confianza en poder demostrar su inocencia y expresaron sentirse tranquilos a pesar del elevado perfil mediático del caso.

La suspensión de la vista judicial se produjo luego de que la defensa de Makoke hiciera entrega de nueva documentación pericial. La extensión y complejidad del informe entregado llevó al fiscal a solicitar un plazo adicional para su análisis. En consecuencia, el tribunal optó por aplazar la sesión hasta el 17 de abril, aplazamiento que según consignó el medio, fue inesperado incluso para los propios implicados.

Al atender brevemente a la prensa tras abandonar la Audiencia Provincial, Makoke manifestó: “Se ha suspendido, no puedo decir nada más. No puedo decir nada porque yo de verdad que nunca me he hablado cuando un tema está judicializado. No me voy a pronunciar. Estoy tranquila, confío en la justicia, ya lo he dicho y no voy a no puedo hablar nada más de verdad. Yo no tenía ni idea de que se iba a suspender”. El medio consignó que Makoke se encontraba visiblemente nerviosa, flanqueada por su hijo, y reiteró su confianza en el sistema judicial cuando se le preguntó si seguía creyendo en la justicia. Subrayó que lo único que desea es que el proceso termine, anotando que el procedimiento lleva más de siete años en curso.

Durante la comparecencia en la Audiencia, ambos implicados coincidieron dentro del juzgado por primera vez tras varios meses, aunque según relató el medio, no intercambiaron palabra a pesar de estar sentados bastante cerca. Makoke eludió hacer comentarios sobre el tenso reencuentro con Matamoros y no respondió si al menos se habían saludado. Frente a la insistencia de los reporteros, insistió en su posición de no declarar nada sobre un proceso en marcha: “A ver, es que no voy a decir nada. Yo os entiendo, pero no voy a decir nada”.

Otro aspecto aclarado por Makoke, según reportó el medio, fue la identidad de uno de los testigos propuestos por su defensa. La modelo confirmó que la persona desestimada por el juez no corresponde a su pareja sentimental, Gonzalo, sino a Gonzalo, el inspector.

La causa abierta contra Makoke y Kiko Matamoros deriva de una investigación impulsada por la Agencia Tributaria, que acusa a ambos de haber ocultado parte de su patrimonio con el propósito de evitar la ejecución de embargos por una deuda fiscal. De acuerdo con los datos publicados por el medio, esta cantidad superaría el millón de euros, lo que determinó la gravedad de las penas solicitadas por el fiscal. El monto reclamado por la Agencia Tributaria, junto con las indemnizaciones y sanciones, expone a ambos a importantes responsabilidades económicas en caso de ser hallados culpables.

Según relató el medio, el procedimiento experimenta largas dilaciones y suma hasta la fecha más de siete años de tramitación, durante los cuales las partes han aportado material probatorio y han sostenido disputas sobre la validez de las pruebas propuestas.

El juicio, ampliamente seguido por la prensa debido a la notoriedad pública de los acusados, continúa generando expectativa frente a la próxima fecha dispuesta para la vista oral. El medio detalló que tanto la defensa de Makoke como la de Kiko Matamoros mantienen su estrategia de buscar demostrar la inocencia de sus representados, mientras que la acusación de la Agencia Tributaria se centra en las pruebas documentales y en informes periciales relativos a los movimientos patrimoniales de los implicados.

El medio también subrayó que la presentación del nuevo informe pericial y la cantidad de documentación adjunta transformó de modo sustancial el desarrollo inicial previsto para la vista, abriendo la necesidad de examinar y cotejar nueva información antes de avanzar con las declaraciones y análisis de evidencia en el proceso judicial que involucra a Makoke y Kiko Matamoros.