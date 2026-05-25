Agencias

Marco Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

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Nueva Delhi, 25 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.

"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi. EFE

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