Rodolfo Rotondi: "Me tocó pasarla mal, callarme y trabajar"

México, 24 may (EFE).- El centrocampista argentino Rodolfo Rotondi, héroe de la victoria de Cruz Azul en la final del Clausura del fútbol mexicano, confesó este domingo que el título sabe a revancha porque sufrió cuando errores suyos le costaron la eliminación a su equipo.

"Me tocó pasarla mal, callarme y trabajar; esto sabe a revancha y a desahogo", dijo Rotondi a los medios mexicanos, luego de anotar el tanto de la victoria 1-2 sobre los Pumas, con el que el cuadro celeste aseguró su décimo título de liga.

PUBLICIDAD

Rotondi cometió errores decisivos en la final del torneo Clausura y la semifinal del Apertura, ambos de 2024, lo cual provocó críticas en su contra y pedidos por parte de varios hinchas de que saliera del cuadro celeste.

Hoy, el argentino provocó en el minuto 54 el gol en propia puerta del defensa español Rubén Duarte con el que los Azules empataron, luego de que los universitarios se fueron delante 1-0 con un gol del paraguayo Robert Morales.

PUBLICIDAD

Líder en la mitad de la cancha, Rotondi se asoció bien con el mexicano Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere hasta que en el 90+5 hizo un giro en el área y de pierna zurda le dio la victoria al Cruz Azul del entrenador Joel Huiqui.

"Desde antes de entrar a la cancha, teníamos una sensación linda; el gol en contra no nos afectó porque sabíamos que se iban a echar atrás y defender durante 45 minutos era mucho", indicó.

PUBLICIDAD

Al referirse a Carlos Rodríguez, excluido de la selección mexicana que jugará la Copa Mundial, a pesar de su gran rendimiento, Rotondi destacó el liderazgo del centrocampista, quien mostró un gran nivel en la liguilla de los ocho mejores del campeonato.

"Es un jugador distinto, de esos que resuelven un partido en una jugada. Cuando lo dejaron fuera, mostró carácter y dijo estar listo para ayudarnos a ganar el décimo título de liga", señaló.

PUBLICIDAD

Rodríguez, mundialista en Catar 2022 y medallista olímpico con México en Tokio 2020, reveló que este domingo es un día grande para su carrera profesional.

"Es uno de los mejores días de mi vida. Confiamos en que iba a ser una gran noche", aseguró y luego se negó a confesar si ha tenido contactos con el seleccionador Javier Aguirre, quien esta semana reiteró tener la puerta de la selección abierta para llamados de última hora.

PUBLICIDAD

El seleccionado mexicano Erik Lira, quien participó en los festejos del equipo, contó que hoy despertó temprano con nerviosismo porque vería la final fuera de la cancha, por estar concentrado con el equipo nacional.

"Me hicieron sufrir desde fuera; desde las seis de la mañana estaba despierto; quería estar cerca de ellos. Lo que soy, lo soy gracias a estos cabrones", dijo Lira a la televisión local. EFE

PUBLICIDAD

(foto)