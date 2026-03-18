La AESAN alerta de la presencia de 'Salmonella' en lotes de hamburguesa de pollo 'Burkebab' de la marca Simon's Food

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advirtió que quienes presenten fiebre, vómitos, diarrea o dolor de cabeza, tras ingerir un tipo específico de hamburguesas de pollo, deben contactar de inmediato con un centro médico. Esta alerta se originó tras la confirmación de la presencia de la bacteria Salmonella en lotes de la hamburguesa de pollo 'Burkebab', de la marca Simon's Food, según informó la AESAN, organismo adscrito al Ministerio de Consumo.

De acuerdo con lo reportado por la AESAN, la alerta fue remitida al sistema nacional después de que las autoridades sanitarias de Castilla y León notificaran la contaminación identificada en el producto. El alimento afectado corresponde a la hamburguesa de pollo 'Burkebab ultracongelada' de Simon's Food, con fecha de consumo preferente de enero de 2027 y congelación prevista para el 27 de enero de 2026. Este producto se comercializa en bolsas de 240 gramos, que contienen tres unidades.

Según publicó la AESAN, la distribución inicial de este alimento tuvo lugar en la comunidad autónoma de Castilla y León, aunque no descarta que pudieran haberse efectuado redistribuciones a otras regiones. El organismo de seguridad alimentaria recomendó de manera expresa que ningún consumidor consuma los productos incluidos en la alerta si los conserva en su domicilio. Además, pidió que cualquier persona que haya ingerido alguna de estas hamburguesas y experimente síntomas relacionados con la salmonelosis evite la automedicación y busque atención médica para recibir el tratamiento y el seguimiento adecuados.

En cuanto a la gestión de la alerta, el medio detalló que las autoridades han comunicado la información a todos los organismos competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este mecanismo permite coordinar la retirada de los lotes afectados de todos los puntos de venta y distribución, con el objetivo de contener cualquier posible incidencia relacionada con el consumo de alimentos contaminados.

La AESAN señaló que la Salmonella es una bacteria que puede producir síntomas gastrointestinales tras la ingesta de alimentos contaminados. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran la diarrea y el vómito, con un cuadro que suele acompañarse por fiebre y dolor de cabeza. La aparición de estos síntomas puede variar dependiendo de cada persona, y en casos de población vulnerable, la infección puede tener consecuencias más graves.

Según consignó la AESAN, el control y retirada de los productos se mantiene activo y en coordinación con las administraciones locales. Por su parte, la recomendación dirigida a los consumidores insiste en que aquellos que tengan en su poder la hamburguesa 'Burkebab ultracongelada' de Simon's Food, debidamente identificada con las fechas indicadas, se abstengan de su consumo inmediato e informen de su existencia a las autoridades sanitarias si fuera necesario para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional.