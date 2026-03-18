García defiende que el derecho a la salud "no depende del origen" frente a las críticas de Vox a la sanidad universal

La ministra de Sanidad, Mónica García, se refirió al acceso a medicamentos huérfanos y sostuvo que en España "no hay ni una sola traba burocrática" que impida a los pacientes recibir tratamientos como 'Vyjuvek', según aclaró durante una comparecencia en el Congreso. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, García matizó que este fármaco, destinado a personas con epidermólisis bullosa o ‘piel de mariposa’, no ha sido aún financiado porque "la empresa no ha presentado su solicitud de financiación en España", rechazando así las acusaciones sobre supuestas barreras por parte del Gobierno para el acceso a este tratamiento y subrayando la ausencia de restricciones administrativas para su uso por medio de mecanismos de uso especial gestionados por las comunidades autónomas.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la intervención de la diputada de Vox, Rocío de Meer, quien centró su discurso en la situación de las familias afectadas por esta enfermedad rara que afecta a doscientas personas en España. De acuerdo con Europa Press, De Meer denunció que "estas familias conviven con un sufrimiento insoportable mientras el Gobierno les niega el acceso a tratamientos que podrían mejorar su vida", añadiendo que el coste de proporcionar 'Vyjuvek' a todos los pacientes, que rondaría los 200 millones de euros, resulta económicamente manejable. La diputada cuestionó la orientación del gasto público, afirmando: "¿Podemos recortar el despilfarro político para salvar a estos niños o vamos a seguir destinando miles de millones a propaganda, asesores y gasto ideológico?".

Europa Press detalló que Vox acusó al Ejecutivo de priorizar el modelo de sanidad universal mientras, en su opinión, se desatiende la financiación de medicamentos esenciales para ciudadanos españoles, dirigiendo recursos hacia la radiodifusión pública, la cooperación exterior y campañas institucionales. Además, la formación política vinculó el colapso del sistema sanitario con la inmigración, calificando la situación de "invasión" al citar la cifra de 10 millones de extranjeros residentes en España y alegando que la presión asistencial provocada por la población migrante grava las listas de espera. Vox sostuvo que, de acuerdo con sus datos, en 2024 se produjeron 2.151 muertes en listas quirúrgicas en Cataluña. Durante el debate, la diputada afirmó que "la sanidad universal mata" porque, bajo su perspectiva, aumenta el tiempo de espera y agrava la situación de los pacientes españoles que aguardan intervenciones o tratamientos.

En respuesta a estas afirmaciones y acusaciones, la ministra Mónica García defendió enfáticamente el modelo de sanidad pública y universal vigente en España. Según publicó Europa Press, García aseguró que el "derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica" y señaló que el sistema sanitario nacional se basa en preguntarle al paciente por su estado de salud y necesidades, sin discriminar por la procedencia ni por el estatus administrativo. García manifestó: "No defendemos la universalidad porque las personas afectadas sean muchas o pocas. Lo hacemos porque consideramos que el derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica. Eso es lo que no entendemos".

La ministra también rechazó la vinculación entre el colapso sanitario y la gestión del actual Ejecutivo, atribuyéndolo en cambio a políticas previas de recorte presupuestario, privatizaciones y decisiones adoptadas, según sus palabras, por gobiernos de la derecha. A juicio de García, el actual modelo prioriza a los pacientes por encima de las ideologías y está diseñado para no dejar a nadie atrás, independientemente de cómo se llame o su origen. Europa Press consignó que la titular de Sanidad recalcó que cada año se suministran entre 30.000 y 40.000 medicamentos de uso especial por medio de los mecanismos previstos en el sistema, garantizando así la atención a todos los colectivos afectados por enfermedades poco frecuentes.

Durante el intercambio, la ministra criticó directamente la postura de Vox, acusando a sus representantes de actitudes racistas y de priorizar ataques hacia los colectivos inmigrantes o vulnerables. Según lo que recoge Europa Press, García ironizó sobre la actitud del partido al afirmar: "Qué valientes son ustedes con los inmigrantes, qué valientes son ustedes con los vulnerables, qué valientes son ustedes con los trabajadores de nuestro país y qué cobardes y sumisos son con los señores de la guerra", además de señalar que la universalidad sanitaria representa una de las principales decisiones tomadas por la sociedad española en democracia.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por Vox sobre el acceso a 'Vyjuvek', la ministra puntualizó que los procedimientos para el uso de medicamentos especiales están plenamente operativos y detalló que la responsabilidad sobre la financiación recae en la presentación de la solicitud por parte de la empresa fabricante, hecho que aún no ha ocurrido. También recordó que este sistema permite que ninguna persona quede excluida cuando precisa un tratamiento de este tipo, y resaltó la importancia de tratar y prevenir enfermedades en estadios tempranos, tanto por razones éticas como económicas, ya que la intervención precoz supone un coste menor que el tratamiento de patologías avanzadas.

El debate volvió sobre el coste de las políticas públicas y la asignación de prioridades presupuestarias. Vox insistió en la necesidad de atender con urgencia a las familias afectadas por epidermólisis bullosa, describiendo el sufrimiento cotidiano de los menores afectados y la vulnerabilidad que implica su condición. La formación enfatizó el contraste presupuestario entre la financiación destinada a iniciativas que calificó de ideológicas y los recursos que consideran faltarían para cubrir estos tratamientos huérfanos.

Según recogió Europa Press, García concluyó que "la sanidad universal es una de las mejores decisiones que hemos tomado como sociedad y como país", valorando el enfoque de una atención en la que "nadie tiene que sacar la cartera para entrar en un hospital". La responsable de Sanidad remarcó el compromiso del Gobierno con los principios de universalidad y equidad, defendiendo que se prioriza el bienestar de los pacientes por razones tanto morales como de eficiencia económica, y rechazando los argumentos que asocian la universalidad del sistema con la desatención a la población residente y nacional.