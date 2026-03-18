'El Turronero' desmiente las informaciones sobre los graves problemas económicos de Bertín Osborne

Mientras Gabriela Guillén se ha sincerado sobre su relación en 'Supervivientes' y ha confesado que es "un padrazo" y que le quiere "muchísimo", Bertín Osborne está de nuevo en el punto de mira por sus supuestos problemas económicos. Y es que después de salir a la luz en junio de 2025 que había entrado en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de más de 850.000 euros, el periodista Alejandro Entrambasaguas ha revelado en el programa 'Fiesta' que el cantante "necesita dinero de manera urgente, concretamente 4,3 millones de euros".

Según ha asegurado, "va a intentar hacerse con ese dinero y es una manera tremendamente arriesgada. Si no acepta las condiciones, que son muy duras, cuando pida ese dinero puede tener consecuencias muy serias".

Íntimo amigo de Bertín, José Luis López 'El Turronero' se ha mostrado sorprendido con esta información y ha desmentido que exista tal deuda: "Yo creo que no, que eso no es cierto. Concretamente, de lo que me estás preguntando, no creo que sea así. Él va a hacer ahí un complejo, creo que va a ser unas obras que ya tenía permisos y tal. Y habrá financiado parte de la obra que va a hacer como cualquier promotor, pero el resto que me estás diciendo no tengo ni idea, de verdad" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press, apuntando que esos 4,3 millones de euros podrían ser para financiar la construcción de un complejo hotelero en su hacienda de Sevilla, un proyecto que el artista tendría en mente desde hace un tiempo. "Yo creo que podrá ser un éxito, creo que es buena idea" ha opinado el empresario de Ubrique, una de las personas más cercanas al exmarido de Fabiola Martínez.

"Yo, como digo siempre, no sé las cuentas de cada uno... Yo sé que es un tío que es bien, que como cualquier hijo de vecino o cualquier persona tiene sus problemas, ¿me entiende? Pero yo lo veo bien y yo creo que estará al día en sus pagos y estará al día en todo, pero tampoco lo tengo concretamente ubicado en cómo lo lleva. Pero bueno, yo creo que el tema ese de la financiación es solo y exclusivamente para ver el tema ese de la promoción" ha expresado prudente sobre los supuestos problemas de liquidez de Bertín.

Además, y aunque ha confesado que todavía no ha podido ver nada del paso de Gabriela por 'Supervivientes', sí ha aplaudido que haya hablado bien del cantante y haya revelado lo feliz que está porque tenga relación con su hijo. "Al final las aguas vuelven a su cauce y evidentemente ellos ahora se llevan bien. Y así me lo dijo la semana antes de irse a la islame lo comentó, que estaba todo perfectamente. Con el chico también estupendo, o sea que todo muy bien" ha comentado.

Y aunque ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la esteticien en la isla revelando que una amiga la traicionó y filtró el tema de su embarazo -"yo estuve porque soy amigo de los dos, pero las cosas hay que hacerlas discretas" ha expresado- sí ha admitido que la ex de Bertín podría escribir un libro con todo lo que le ha pasado desde que conoció al cantante: "Imagino que sí. Yo creo que todos tenemos un libro que escribir. Todos en la vida tenemos algo que decir, y me imagino que ella también lo tendrá, claro" ha concluido.